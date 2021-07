Antes de salir a la pista en el viernes de reggeaton de La Academia, Flor Vigna presentó en la pantalla de elTrece a su papá, quien se acercó a la pista con un regalo para Marcelo Tinelli. “Te traje un árbol para que plantes”, ofreció el padre de la bailarina al conductor, quien entretenido le ofreció el espacio para insertar un chivo.

Tras escuchar la conmovedora historia del padre de Florencia, Tinelli decidió comenzar una campaña publicitaria para promocionar la cuenta de Instagram del pequeño negocio, que comenzó la noche con un modesto total de 9 mil seguidores. "Y les digo algo, cuando lleguemos a 10 mil seguidores, al seguidor 10 mil, le regalamos dos pinos”, prometió el conductor.

El número de seguidores escaló exponencialmente en cuestión de minutos, llegando a sobrepasar los 200 mil seguidores antes del voto de los jueces. Movido por la lucha del pequeño emprendedor, que ya tuvo sus intentos en el mercado de transporte y hasta intentó vender sandías, Tinelli le dedicó unas palabras de fuerza: "Yo no sé si se te va a dar con esto, pero que nosotros podamos colaborar a que se te pueda dar un emprendimiento bien, la verdad que nos haría muy felices".

Después de balar junto a Facundo Mazzei al ritmo de J Balvin, Florencia también tomó el micrófono en un momento de emoción, agradeciendo las acciones del conductor: “Para mí, vos sos el jefe de un gran show argentino que tiene como 30 años. Y tenés un cable a tierra muy grande con la empatía social, podes estar allá arriba o en uno de los peores momentos y que hagas esto hoy con mi viejo para mí es un montón”, comenzó Vigna.

"Cuando haces estas cosas, suena re cursi, pero no enseñás a no pensar en la línea de la mediocridad, a ser más valientes. Y estás formando gente valiente, a mí me hacés más valiente con mis metas", concluyó la bailarina:

Una vez terminado el programa, los números en las redes sociales de Huerta Ciudad continuaron subiendo, y la actriz se refirió a las acciones de Tinelli en sus redes sociales: “Yo nunca vi llorar a mi papá y hoy lo vi con los ojos llorosos de emoción”, contó a sus seguidores de Instagram.

“Marcelo Tinelli le cambió la vida a mi viejo, a un hombre grande con sus problemas, que a veces piensa ya en retirarse del mundo, de repente no tiene ganas de nada y ahora tiene ganas de todo”, terminó la bailarina.

Don Vigna, por su parte, apareció en la cuenta de su emprendimiento para agradecer el apoyo que los televidentes expresaron hacia Huerta Ciudad: "Gracias, gracias y mil gracias, realmente estoy muy contento", expresó el hombre en un video grabado por su hija. Con más de 250 mil seguidores y contando el negocio parece haber tomado fuerza, con su dueño prometiendo que "vamos a tratar de atender a todos":