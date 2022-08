Pablo Echarri fue víctima de un tenso momento a la salida del teatro, mientras se sacaba fotos con algunas de sus fanáticas, cuando un hombre se acercó a la multitud que le pedía selfies al artista y comenzó a insultarlo por su ideología política. “No van a poder caminar por la calle, vos y todos los kirchneristas”, lo amenazó.

El hecho sucedió a la salida del Multitabaris Comafi, en donde Echarri protagoniza ART junto a Mike Amigorena y Fernán Mirás.

“¿Echarri ahora que el dólar está a $300, la Patria no está en peligro?”, le gritó el hombre desafiante mientras grababa la situación con su celular. A lo que Echarri le respondió: “Si, la Patria empezó a estar en peligro hace unos años atrás”.

Sin embargo, el desconocido volvió a disparar en contra del actor: “¿Por qué no devolvés lo que te robaste con tu gobierno?”.

Acto seguido, Echarri le pidió que se fuera: “Escracheitor, gil, andá, volá flaco”.

El tenso momento tuvo lugar mientras los fanáticos y fanáticas del actor lo esperaban para tomarse una foto, es por eso que también intervinieron y le pidieron al hombre que no molestara. No obstante, este se retiró pero no sin antes amenazarlo.

“No van a poder caminar por la calle, vos y todos los kirchneristas”, lo amenazó.

Pablo Echarri y la política

Cabe destacar que Echarri es conocido en el ambiente por su militancia en el peronismo. Incluso, en más de una nota reconoció que no descarta dedicarse a la política en un futuro.

"No lo descarto, porque a mis 60 puedo llegar a tener la posibilidad de poder despuntar el vicio en el aspecto político", declaró en el programa radial de su cuñado Quique Dupláa.

Es que más allá de su profesión actoral y como productor, no hay que olvidar que Echarri estuvo involucrado durante 14 años en la administración de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), que es el sindicato que defiende los derechos de los actores.