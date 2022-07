La relación amorosa entre los artistas María Becerra y Rusherking no terminó de la mejor manera con los rumores de infidelidad por parte de él con nada menos que la actriz Eugenia “China” Suárez. Este sábado, los tres estuvieron en el concierto de Tiago PZK y los referentes de la música urbana estuvieron en el mismo escenario.

En los últimos momentos de su noviazgo, tanto Becerra y como Rusherking se lanzaron con polémicos comentarios desde las redes sociales antes de confirmar el fin de su relación. Poco tiempo después, el joven de Santiago del Estero anunció su romance con la China Suárez.

Cuando habló por primera vez sobre el vínculo con la famosa actriz, el artista de 22 años describió: “Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”. Un comentario que no fue muy generoso con “la nena de Argentina”.

El recital con los tres presentes

Hasta este sábado María y Thomás no se habían mostrado en un mismo lugar. El marco fue la presentación de su amigo Tiago PZK, quien brindó un recital, y logró que ambos participaran de manera especial en su show.

Maria Becerra compartió momentos del recital de Tiago PZK en Instagram.

El cambio de letra por la China

Aunque la expareja no compartió el recital al mismo momento con el cantante de Monte Grande. En este sentido, la cantante de Quilmes fue vista entre el público luego de su presentación y los fanáticos capturaron su reacción al ver a Rusherking sobre las tablas. El video se viralizó en TikTok muy rápidamente.

Las imágenes del recital muestran que Becerra cantaba la letra de la canción que interpretaron juntos Rusherking y Tiago PZK. “Rusherking cantando con María Becerra presente”, escribió el tiktokero junto al clip y los usuarios no tardaron en comentar la situación inédita.

“Mari cantando el tema sin importar lo que pasó es lo más”, “Justo esa canción que habla de ‘soltar’ ellos están intentando hacer lo mejor por sus amistades en común que es lo que importa”, y “Tan hermosa Mari siempre tan buenas vibras con todos”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

Mientras tanto, en momento en el que María Becerra estaba en una zona del lugar, la China Suárez hacía lo mismo en otra parte y en medio del público. La actriz presenció el recital para apoyar y acompañar a su nueva pareja y lo demostró a través de los últimos posteos en sus historias de Instagram.

La China Suárez compartió los momentos de Rusherking con Tiago PZK.

Si bien no hubo comentarios sobre María Becerra, un momento de gran tensión en el recital de Tiago PZK fue cuando interpretó “Yo sé que tú”, donde la letra recuerda y menciona la relación amorosa entre la ex pareja.

“La paso a buscar de noche y en la cama le damo’ hasta que se haga de día// Mami, como Rusher y María// O como Rauw y la Rosalía// Estaba con otro y era mía, cuando se venía, bebé”, indica la versión original. Esta vez, el músico de Monte Grande improvisó un cambio en vivo: “Mami como Rusher y la China”.

El video de este momento también generó reacciones. “Después Rusher se va a separar y van a cambiar otra vez la letra o qué”, escribió una usuaria en broma.

Otra aclaró que nadie cantó ese arreglo nuevo: “Todo el público dijo ‘mami cómo Rusher y María’ y ellos agregaron a la china. Pero todos nombramos a María”.