En el Hospital Ballestrini el chico de 13 años que estaba desaparecido desde el lunes por la tarde, se encontró con su hermano mayor, luego de ser encontrado por la Policía bonaerense deambulando por las calles de Ciudad Evita.

El momento emotivo fue retratado en una foto que trascendió a los medios de comunicación en la que se muestra al menor junto a su hermano, vestido con una campera color roja que le ofreció el vecino que lo encontró para abrigarlo del frío

El menor de 13 años junto a su hermano mayor.

Tras ser sometido a unos estudios médicos, el menor primero se reencontró con su papá y su hermano mayor, y minutos más tarde llegó su mamá Roxana, que previo a ingresar al nosocomio a ver a su hijo, de quien no tenía noticias desde el lunes pasado, se detuvo ante la prensa para agradecerles la tarea de difundir la imágen del niño, por la que pudo ser identificado.

Por su parte, Jorge Mestre, médico y director asociado del Ballestrini, aseguró: “El chico está bien. Vino en buenas condiciones, fue atendido por el servicio de Pediatría. Va a quedar ahí 24 horas en principio. Se le están haciendo estudios de protocolo habituales para estos casos. Está estable, está bien, está orientado. Se va a quedar con sus padres”.

Fuentes cercanas al caso aseguran que la Policía de la Ciudad está a disposición para cualquier traslado. También, que habrá un seguimiento del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del GCBA: se iniciará una etapa de entrevistas para averiguar que fue lo que pasó, qué llevó a I. a dejar su casa y así y garantizar que los derechos del niño estén protegidos.

También, “se busca evitar que no se repitan las situaciones” que dieron lugar a que I. deje su casa, confirma una fuente oficial. Por lo pronto, el Consejo considera, de acuerdo a información del caso, que lo más deseable es que el chico esté en su entorno familiar.

El dato que llevó a encontrarlo, según confirmaron fuentes policiales, fue aportado por un vecino de 41 años que advirtió la presencia de un joven de características similares que deambulaba en la zona del cruce de las calles Perón y El Guaycurú y dio aviso al 911.

Así, los efectivos de la Comisaría 3° de Ciudad Evita se presentaron para identificarlo y contenerlo. De acuerdo, a las primeras informaciones, el chico se encuentra en buen estado de salud y no presentó ningún tipo de lesiones visibles.

“Yo iba caminando con mi señora y los dos chicos, los estábamos llevando al colegio. Cuando cruzamos un camino de tierra largo, veo para el costado y veo que había un nene. Yo recordaba de haber visto el video del chico que tiraba el teléfono en un tacho de la basura y me di cuenta de que estaba vestido igual. Por eso le dije a mi familia que siguiera y yo me iba a acercar a él”, explicó Carlos.

“Me acerqué yo a él. Al principio no me quería dar el nombre. Me dijo que se llamaba Martín y que vivía acá cerca. Como yo conozco la zona, le pedí que me dijera la dirección y me dijo que no se acordaba. Estuve un rato con él hasta que me dijo quién era. Ahí le dije que se quedara conmigo hasta que viniera un patrullero de la policía”, continuó el hombre.

Ahora, el Consejo del Niño porteño podrá determinar con un seguimiento qué fue lo que llevó al chico a abandonar su hogar.