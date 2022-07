Luego de tres años de noviazgo, la modelo, presentadora televisiva y panelista Sol Pérez (29) anunció que se casará con Guido Mazzoni (37), abogado y dueño de una cadena de gimnasios de crossfit. Lo hizo al compartir en su cuenta de Instagram un video que muestra el momento en el cual su pareja le efectuó la propuesta en medio de unas vacaciones en Europa, donde visitaron Ibiza, en España; y la isla de Capri, en Italia.

A bordo de un barco en las aguas turquesas del mar Tirreno, parte del Mediterráneo, Mazzoni contó con la complicidad de una persona que se encargó de sostener un celular, con el que se filmó la situación.

Mientras la modelo cree que posaban para una foto, el hombre se arrodilla frente a ella, saca un estuche con un anillo de su bolsillo y le propone casamiento; se puede ver en el video. La primera reacción de la panelista fue exclamar: "¡Mentira!". De inmediato, se quitó unos lentes oscuros y dio otro grito de alegría.

Luego se arrodilló y, ya a la altura de su novio, se besaron y abrazaron. Después, la modelo saltó varias veces del entusiasmo. Se paró y el abogado le colocó el anillo. Finalmente, se volvieron a entrelazar de pie.

Sol Pérez compartió en Instagram una foto del anillo de compromiso (@lasobrideperez).

"Nos casamos! Me muero de la alegría. Te amo, mi amor", escribió la ex vedette en la descripción de la publicación en Instagram, donde recibió cientos de comentarios.

"Los quiero mucho! Bravo", expresó el conductor televisivo Mariano Iúdica. "¡Ay, que hermosos!", escribió por su parte la influencer Nati Jota. "Ay, sííí.... me muero de amor", manifestó a su turno la modelo y actriz Cande Ruggeri. La bailarina Flor Vignia, en tanto, les deseó "¡felicidades!". Y la vedette Adabel Guerrerro expresó: "Qué hermoso momento! Felicidades!".

¿Cómo empezó el noviazgo?

En octubre de 2019, Sol Pérez contó su romance con Mazzoni, dueño de Bigg Fit, una importante cadena de gimnasios de crossfit a la que acuden muchos famosos.

Guido Mazzoni junto a Nacho Viale, uno de los tantos famosos que entrenan en la cadena de gimnasios del empresario (Captura de Instagram)

“Él (por el empresario) me venía escribiendo por Instagram desde 2016, me invitaba a que fuera a entrenar a su gimnasio. Yo nunca le contestaba, así que me empezó a chamuyar. Con el tiempo, me empezó a hacer chistes y ahí sí le empecé a contestar. Yo no estaba muy conforme con el entrenamiento que estaba realizando, así que acepté la invitación de ir a entrenar a su gimnasio, para probar y ver qué onda”, recordó la panelista en una entrevista con la revista Pronto.

Jésica Cirio, Nacho Viale, Christian Sancho, Cande Ruggeri y Mariano Martínez son algunos de los tantos famosos que entrenan en los gimnasios de Mazzoni.

El abogado de 37 años es muy activo en las redes sociales, donde se mostró, entre otros, con Agustina Casanova, Floppy Tesouro, Cinthia Fernández y su amigo Pico Mónaco, con quien compartió eventos, viajes y cenas.