La mañana de la maratón de Mar del Plata se vio interrumpida por un incidente que casi se convierte en tragedia: a 200 metros de la meta, uno de los corredores sufrió un paro cardíaco. Las impactantes imágenes de su resucitación, protagonizadas por el director del SAME, Juan di Mateo, se volvieron virales en las redes.

Mateo, quien trabaja para la entidad sanitaria en el distrito balneario hace 29 años, se encontraba a 300 metros del corredor cuando éste se descompuso: "Cuando escuché el grito de auxilio, que pedían médico, corrí de inmediato a socorrerlo y me encontré con este hombre que estaba en una muerte súbita", explicó en diálogo con Infobae.

.

Las imágenes del incidente sorprendieron a los usuarios de Twitter, Instagram y Facebook, donde el video se esparció a toda velocidad. En él, se puede ver a Mateo con el característico chaleco amarillo fluorescente asistiendo al corredor de 56 años junto a colaboradores de primeros auxilios y de la Cruz Roja.

Fueron minutos angustiantes: los corredores que pasaban se agarraban la cabeza incrédulos mientras el personal de emergencias trabajaba a toda velocidad, realizando las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y utilizando el desfibrilador para finalmente salvar la vida del corredor.

"El paciente revirtió en la calle su paro, volvió a tener pulso y respirar, aunque su estado de consciencia no era pleno", confirmó Mateo, quien subió a su paciente a la ambulancia para que sea trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos. "Una vez que se estabilizó y se lo llevaron, me quedé preocupado. Con la noticia de que estaba bien y hasta hablaba con la esposa, me tranquilicé, aflojé y me relajé, con la inmensa satisfacción de lo que valió la pena el esfuerzo", agregó.

Según informó Infobae, las autoridades del hospital confirmaron que el paciente, un vecino de la zona que que participó de los 10 kilómetros junto a su esposa que corría 5K, se "recuperaba favorablemente" mientras el traslado a una clínica privada a cargo de su prepaga.

La maratón casi observa una tragedia, evitada por la rápida respuesta del personal de salud allí presente.

"El paciente tenía antecedentes cardíacos y tomaba medicación, y -aparentemente- no estaba bien entrenado: son cuestiones que hacen al cuadro que padeció pero, por suerte, está todo bien ya", explicaron sobre la salud del corredor que se descompensó.

Director del SAME desde 2019 y rescatista de la Prefectura desde hace 12 años, Mateo agregó sobre los comentarios llamándolo héroe: "Es parte de la profesión. Nos preparamos para esto, y son cuestiones que no suceden todos los días. El paro son minutos que debate entre la vida y la muerte. Saber que lo sacamos nos da más fuerzas para seguir trabajando. Esto fue un trabajo de equipo".