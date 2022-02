Nancy Dupláá y Matías Martin iniciaron su romance a fines de los 90. Cada uno en su profesión, ella actriz y él periodista, crecía rápidamente por aquel entonces. Su relación duró casi tres años y fruto de aquel vínculo nació su hijo Luca Martin, quien hoy a sus 21 años siguió el mismo camino que su padre y madre.

El joven que nació en mayo del 2000 se interesó desde adolescente por el mundo de la radio y desde muy pequeño por el universo de las series y el cine, así lo muestra desde su cuenta de Instagram (@justlucam) donde comparte su pasión por las producciones cinematográficas, especialmente por los superhérores.

.

A sus 15 años le había pedido a su papá ser parte del programa de radio que el periodista conducía en FM Metro: Basta de todo. En ese entonces Martin le dijo que no, pero el joven no se resignó y al año siguiente reiteró su pedido, el cual su padre finalmente aceptó. Así fue como empezó con su columna Luca at the movies.

Con su columna de Luca at the movies dio inicio a su camino radial en 2017, en el espacio que tenía en Basta de todo hablaba sobre películas y series. Allí demostraba su pasión por el séptimo arte y sorprendió a miles de oyentes que quedaron maravillados con sus análisis.

Durante su paso por la escuela había realizado un taller de guión y era muy fanático de mirar películas. "Las miro y las analizo. He visto tres veces en un día la misma. La Naranja mecánica, El silencio de los inocentes, El resplandor, Adoro a los hermanos Coen", aseguró en diálogo con La Nación hace unos años.

A sus 21 años Luca Martin vive sólo y conduce su propio programa de radio. (Instagram: @justlucam).

Hoy en día, el hijo de Nancy Dupláá y Matías Martin vive solo y desde hace seis meses conduce junto a Franco Belloni Play Why, su propio programa en Urbana Play. El ciclo va de lunes a viernes de 21 a 01 horas, es la misma radio en la que trabaja su padre después de su salida de FM Metro.