La dramática historia de una joven se viralizó en TikTok porque sufrió importantes heridas por quemaduras en su rostro. En un video, la influencer de Suecia contó en detalle cómo fue que terminó con su cara desfigurada por utilizar una cama solar rota durante varios minutos.

Se trata de Emma Hoffstrom, una popular usuaria de la red social de los videos por su actividad fitness. Sin embargo, en esta ocasión le tocó revelar la alarmante experiencia que padeció con una máquina para broncearse. Las imágenes que mostró son muy sensibles porque las quemaduras le transformaron la cara.

No solamente le quedó todo el rostro rojo, también se le inflamó y le salieron numerosas ampollas por estar expuesta a las altas temperaturas. Hoffstrom contó a sus seguidores que actualmente se está recuperando con normalidad de las graves lesiones que le causaron los 18 minutos que pasó dentro de una cama solar fallada.

El fragmento que publicó en su cuenta de TikTok se volvió viral muy rápido debido a lo impactante de las fotos que le mostró a todos. Durante una primera secuencia, la joven sueca se muestra feliz en una cabina de bronceado.

Joven sueca es viral por quemarse con una cama solar rota (TikTok/@emmahoffstrm).

Sin embargo, a continuación le sumó las imágenes de las secuelas que atravesó por el desafortunado episodio. Como se mencionó, demostró que su piel terminó demasiado roja y estaba llena de ampollas.

En otra de las instantáneas que difundió, la joven se mostró recostada sobre una cama de hospital con su cara cubierta por gazas.

El relato de la joven sueca: “No sentí que pasaría nada malo”

Durante el audiovisual, Hoffstrom explicó todo lo que pasó en solo un ratito. “La cama de bronceado en realidad estaba rota”, aclaró en primer lugar. Y allí completó: “Se supone que tiene un límite de la cantidad de luz ultravioleta que obtienes, y en este caso, no tenía límite”.

“Así que recibí demasiada luz ultravioleta, lo que hizo que la quemadura me dañara la cara”, agregó la influencer de Suecia en el video viral. “Hacía calor, como si estuvieras bajo el sol, pero no sentí que pasaría nada malo”, confesó para sorpresa de todos los que reprodujeron el posteo.

Otra cosa que llamó la atención es que la damnificada por la cama solar no tomó medidas contra los dueños del lugar. No solo no nombró al salón de belleza responsable de las quemaduras de su rostro, sino que determinó no iniciar acciones legales en su contra.

“Ya era demasiado estrés con el dolor y tratar de recuperarme”, argumentó sobre su negativa a denunciar al local de bronceado. Finalmente, señaló que estuvo durante varias semanas medicada con muchos antibióticos, analgésicos, al mismo tiempo que se ponía cremas.