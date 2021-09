Una encuesta privada brindó detalles de la expectativa de contratación neta de trabajo para el último trimestre de 2021 y detalló cuáles son los sectores más receptivos para tomar esta decisión.

Según la Expectativa Neta de Empleo (ENE) en la última parte del año, el crecimiento es de un 4%, por lo que mostró un aumento de tres puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior y siete en la interanual.

Por lo informado, empleadores de siete de nueve actividades económicas relevadas esperan incrementar sus nóminas durante el último trimestre del año, liderados por el sector de Agricultura & Pesca con una ENE de +11% y seguidas de la Construcción, con +8%, y los sectores de Manufacturas, Administración Pública & Educación y Comercio Mayorista & Minorista, los tres reportando una ENE de +6%.

Por el contrario, Finanzas, Seguros & Bienes Raíces reporta las intenciones de contratación más débiles, con una ENE de -1%, seguido por Servicios, con expectativas nulas.



La ENE refleja la diferencia de porcentaje de empleadores que esperan aumentar sus plantillas y aquellos que proyectan una disminución durante el próximo trimestre de acuerdo con un relevamiento entre 700 empleadores argentinos, realizado entre el 14 y 30 de julio por la empresa ManpowerGroup.



En total, el 81% de los empleadores dijo que no espera hacer cambios en sus nóminas de personal, el 4% que planea disminuirlas, el 8% aumentarlas y el 7% restante no sabe si realizará cambios durante el cuarto trimestre del año.



"La predicción de un panorama positivo en la comparación trimestral e interanual, con un aumento de 3 y 7 puntos porcentuales respectivamente, puede estar vinculado a la mejora en la situación sanitaria y, en consecuencia, mayores aperturas y flexibilizaciones que estuvimos atravesando al momento de la realización del trabajo de campo", aseguró Luis Guastini, director general de ManpowerGroup Argentina.



En comparación con el mismo período de 2020, las intenciones de contratación se fortalecen en ocho de los nueve sectores industriales: Minería & Extracción lidera esta tendencia (+25 p.p.), seguido por Transportes & Servicios Públicos (+13 p.p.).



El único sector que no demuestra un aumento en sus intenciones de contratación por segundo trimestre consecutivo es la Construcción (-4 p.p).



A nivel de regiones del país, los empleadores de Cuyo lideran la tendencia de aumento de sus nóminas con una ENE de +10%, seguida por el Noroeste Argentino (NOA), con +9% y por la región Pampeana, con +8%, mientras que sólo en la Patagonia se observaron expectativas de contratación más débiles, revelando una ENE de -2%, mientras que el Noreste Argentino (NEA) reveló intenciones nulas.

En la comparación trimestral las intenciones de contratación se incrementaron en cinco de las seis regiones: el NOA lidera esta tendencia con una mejora de 6 p.p. seguido por Cuyo y la región Pampeana, ambas con un incremento de 4 p.p., en contraposición con la Patagonia, que revela el único declive de 6 puntos porcentuales.



De forma interanual, las expectativas aumentan en todas las regiones del país relevadas con incrementos más notorios en Cuyo, con 18 puntos porcentuales, seguido por el NOA, con 13 puntos.