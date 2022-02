En las últimas horas, el Gobierno nacional ratificó que los aumentos de las tarifas de luz y gas serán de entre 17% y 20%, se aplicarán "por única vez en el año" y por primera vez, habrá segmentación. ¿De qué se trata?

De esta manera, las subas de las boletas finales a los hogares empezarían a regir desde el 1 de marzo y los usuarios recién lo verán en sus facturas a partir de mediados de abril, cuando lleguen a sus domicilios los montos a pagar, tras la lectura de medidores.

La audiencia pública en la que el Gobierno pondrá a consideración del público esta situación se realizará a partir del jueves 17 a las 8.

El plan financiero que presentaron las empresas eléctricas informan que el déficit operativo conjunto de Edenor y Edesur llegaría a los $ 100.000 millones en 2022. Por eso, consideran necesario un aumento de las tarifas, que se encuentran entre las más baratas del mundo.

Sin los ingresos vía tarifas, las distribuidoras que no podrían ejecutar obras de infraestructura necesarias. De no realizarse, se pondría en riesgo la normal prestación del servicio.

Por su parte, Edenor presentó un plan de inversiones por casi $ 26.000 millones para este año, al tiempo que Edesur calcula que sus desembolsos serán de $ 21.430 millones.

A su vez, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) había elevado en diciembre a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Economía un "plan de segmentación tarifaria" hecho en conjunto y en coordinación con técnicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Los aumentos de las tarifas de luz y gas serán de entre 17% y 20%.

La idea oficial es eliminarle los subsidios a unos 487.000 usuarios que viven en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Se trata del 10% que el Gobierno supone con mayor capacidad adquisitiva para afrontar el costo de la tarifa plena de la energía.

Se encuentran en los barrios porteños de Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de elevado valor en Caballito.

En el Gran Buenos Aires (GBA) unos 67.800 usuarios de Vicente López y San Isidro más otros 48.000 domicilios dentro de 466 countries y otros barrios cerrados se quedarían sin el subsidio a la luz.

Estos hogares fueron identificados a través de "estadística espacial". Los usuarios con tarifa social dentro de esos barrios mantendrán el subsidio.