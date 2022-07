"Cualquier colectivo te deja cerca", es una expresión de la jerga popular, para referirse a diferentes situaciones. Sin embargo, por estos días, ante el inminente aumento de las tarifas y la reducción de la frecuencia de los transportes públicos, ya los usuarios no se toman cualquier colectivo, empleando nuevas estrategias de viaje con el fin de no cargar el saldo de la tarjeta SUBE en forma sucesiva.

El anuncio de un incremento del 40% del costo del pasaje del colectivo, por lo que el boleto mínimo asciende a 25 pesos, ya generó dolores de cabeza en sus usuarios, o mejor dicho, de bolsillo. La relación salario-pasaje resulta cada vez más desproporcionada para la gran masa de trabajadores que emplea el transporte público, en muchos casos abordando más de cuatro unidades diarias.

En este sentido, Virginia reveló que su marido y su hijo viajan desde su domicilio en Villa Soldati hacia sus puestos de trabajo, combinando diferentes medios de locomoción. El padre de familia trabaja en el microcentro porteño y, por lo tanto, sube al premetro y posteriormente al subte, y en algunas ocasiones camina hasta la estación más cercana de subterráneo.

El "lujo" de viajar en transporte público

Habitualmente, semejante trayecto implica un gasto diario de 60 pesos, 40 pesos menos que su hijo, quien asciende a un interno de la línea 46, y desciende en Liniers para continuar su periplo en tren hasta Moreno, donde se desempeña laboralmente. Cifras que serán aún mayores próximamente, y por esta razón Virginia y su familia están en estado de alerta.

En este sentido, la mujer reconoció que “el sueldo no aumenta, y sí 40% el transporte, entonces vamos a tener menos ingreso en la casa, ya no comemos asado, suerte que tenemos para comer. Si viajar se hace más costoso, ir a trabajar va a ser una carga terrible y una odisea, porque algún transporte se va a tener que sacrificar”.

Sensaciones similares experimenta Luca, quien reflejó que “me arruina más, porque el sueldo no aumenta nada. Ya no quiero pensar nada, porque voy a enfermar, es la maldita realidad que me toca a mí y a la gran mayoría de mis compañeros de trabajo”.

Los colectivos, más caros a partir del anuncio del Ministerio de Transporte ( Crónica).

El joven, oriundo de la localidad bonaerense de Presidente Derqui, es empleado de un supermercado, situado en Pilar. Para cumplir con su jornada laboral, que se extiende diez horas, menos los jueves, toma cuatro colectivos por día. Al respecto, el hombre enfatizó que “gasto casi todo lo que gano en viaje; ni me puedo dar el gusto de comprarme un par de zapatillas, es insostenible, la plata no me alcanza”.

A su vez, confesó: “Gasto más de 7.000 pesos en viaje, más comida en el trabajo. Así el salario se esfuma y no sé qué hacer”.

En tanto, Patricia debe recurrir a una alternativa indeseada pero ahorrativa. La mujer, madre soltera de dos hijas, detalló que “yo viajo con la SUBE de mi mamá, que es jubilada. Sé que está mal, pero si no, no me alcanza para pagar los 120 pesos por día que gastaría con mi SUBE. Serian como 600 pesos por semana, un total de 2.400 al mes solo en viajar. Es demasiado. Hoy por hoy le cargo 600 pesos todo el mes. Ahora que aumenta le voy a tener que cargar 800 pesos, si no es más, y rezar por que no le den la baja a la tarjeta de mi mamá”.

La otra cara del aumento del transporte

La desesperada usuaria suele emplear dos colectivos, si no llega a alcanzar, por una cuestión horaria o porque la unidad tiene su capacidad completa, al transporte que la traslada hasta la Ruta 197. Posteriormente, debe abordar otro hasta el cruce de dicho acceso y la Panamericana, y allí subir a otro ómnibus con destino a General Pacheco. Una travesía tediosa por su larga distancia, y por el costo que implica.

En su caso, Bárbara recurre a un colectivo para que su hijo Benjamín asista a sus terapias. El niño de 9 años presenta un cuadro de cuadriplejía espástica y, por este motivo, cuatro días a la semana debe concurrir a sus prácticas terapéuticas, realizando un trayecto que se extiende desde José C. Paz hasta San Miguel.

Para ello, la mamá del pequeño emplea Uber, cuando su hijo requiere de la silla de ruedas o hasta la estación de trenes de José C. Paz, porque allí dispone de rampas, y luego toman un interno de la línea de colectivos 53.

Este medio de locomoción suele emplearlo cuando ya el dinero no es suficiente para un viaje en auto, e implica el esfuerzo de la mujer de cargar a su niño a upa. Diferentes opciones que, por un lado, comprenden un gasto de 100 pesos diarios en transporte público, y de 600 a 850 pesos en remis o uber.

Un egreso oneroso en viaje, por lo que Bárbara reconoció que “mi marido tiene dos trabajos para solventar todo lo que necesita Benja. Pero a veces no alcanza; a veces, cuando no alcanza y no lo puedo llevar, pierde la sesión de rehabilitación”. Por realidades tan crudas y extremas como las de Virginia, Luca, Patricia y Bárbara, ya no es cuestión de tomar cualquier colectivo, sino de al menos tomar uno.

Por M. R.