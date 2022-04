Mucho antes de los dos goles de Diego Armando Maradona en el Estadio Azteca frente a Inglaterra, hubo un grupo de mujeres que hicieron historia frente al seleccionado femenino de ese mismo país.

En representación de la Argentina, una delegación de 17 jugadoras amateurs se presentó en el mundial de México 1971 para competir frente a otros cinco equipos, entre los que se encontraban varias potencias europeas.

.

Fue, en ese contexto, sin contar con botines, y con camisetas que tuvieron que tuvieron que conseguir a través del comité organizador una vez que arribaron a suelo mexicano, que este equipo argentino hizo historia al golear por 4 a 1 a Inglaterra con cuatro goles de Elba Selva frente a un Estadio Azteca repleto de público, hecho por el que, en su homenaje, se celebra cada 21 de agosto el Día de la Futbolista Argentina.

Lucila Sandoval, Elba Selva, "Betty" García y Mónica Santino, cuatro de las integrantes de aquella selección (EFE).



De esta manera, este seleccionado marcaría un hito sobre el mismo escenario, el mítico Estadio Azteca, donde Maradona unos 15 años más tarde quedaría inmortalizado por “La mano de Dios” y “el gol del siglo” frente al mismo rival.

En diálogo con cronica.com.ar, Selva y María Esther “Pelusa” Ponce, dos miembros de aquel histórico equipo que representó a Argentina en México, recordaron lo que vivieron en ese mundial, los sacrificios que tuvieron que hacer para poder jugar y cómo ven la actualidad del fútbol femenino, a 51 años de esa participación.

Orígenes de estas grandes jugadoras

Oriunda del barrio porteño de Villa Lugano, Selva desde muy chica comenzó a tener contacto con la pelota a través de su papá, quien frente a “la falta de un hijo varón”, pasaba su tiempo jugando al fútbol con su hija.

En esos primeros años, la ex futbolista recuerda que en el barrio era “la única mujer en un grupo en el que eran todos chicos” que se ponía a jugar a la pelota, y que este deporte le empezó a gustar cada día más y más, hasta que llegaría la prohibición de su madre, nada contenta con la idea de que su hija no jugara con “nenas”.

.

“Un día mi mamá me dijo: ´Basta, no quiero que juegues más con varones, no está bien´. Y me llevaron a jugar al basquet. Pero fue jugando al basquet que un día le metí un zurdazo a una pelota y una compañera, que ya jugaba al fútbol, me invitó a sumarme a su equipo. Y así me llegó luego la posibilidad de ir a jugar a un mundial”, explicó Selva.

Argentina derrotó 4 a 1 a Inglaterra en su primer mundial en el mítico Estadio Azteca.

Por su parte, Ponce tuvo su primer acercamiento al fútbol por intermedio de sus primos, cuando iba a visitar a sus tíos en la provincia de Santa Fe, aunque considera que en esa época “solo jugaba a la pelota, no al fútbol”.

“Salió una oportunidad en Canal 13 para que las chicas que quieran jugar o armar un equipo se presentaran a probarse en un lugar y mi familia me alentó para que fuera. Me tomaron y al principio empecé a jugar en un equipo que se llamaba las estrellas del 13, hasta que un día llegó un señor y me dijo para sumarme a un grupo de muchachas que tenían un equipo, de donde se formó el seleccionado”, recordó.

.

Fue con ese equipo que les llegaría a ambas la posibilidad de participar en un mundial de fútbol femenino organizado por México, país anfitrión que las invitaría con los gastos de estadía y viaje pagos.

Sin embargo, otras eran las dificultades que tenían que afrontar las jugadoras para poder estar presentes en la cita, ya que al ser un deporte amateur muchas de ellas trabajaban o tenían bajo su cargo a sus familias.

El comienzo del sueño: imagen del plantel previo a emprender su viaje a México.

“Yo en ese momento estaba trabajando en una fábrica de medias y tenía un bebé de 2 años. Cuando el técnico nos dijo que nos íbamos a México, que hay que hacer los pasaportes, yo le dije que conmigo no cuenten, que no podía ir. Me dijo que cómo que no podía ir, tanto que practicamos, y yo le expresé que primero estaba mi familia”, explica Selva.

Pero frente a este problema, su marido cumplió una función muy importante, al convencerla de ir y que podría hacerse cargo de su pequeño hijo el tiempo que estuviera afuera, para que pudiera cumplir su sueño, ante la angustia que le generaba perderse “esa gran oportunidad”.

Fue así que Selva dejó su trabajo, misma decisión que tomó “Pelusa”, quien se desempeñaba en un taller haciendo bijouterie.

“Le dije al dueño que tenía la posibilidad de viajar a México a jugar a México, si me daba permiso, y él me dijo que no, que tenía que elegir entre el fútbol o seguir trabajando. Yo dije ´listo, ya está, lo decidí. Nos vemos dentro de dos meses, si usted quiere y sino no importa´”, relata Ponce, sobre esa difícil decisión.

El mundial de México

Una vez que llegaron a México, las futbolistas argentinas se encontraron frente a una organización que las contuvo desde un comienzo, con la equipación de botines para jugar (con los cuales no contaban) y ayuda para conseguir nuevas camisetas, para poder presentarse en el mundial.

“Fuimos recibidas como verdaderas estrellas, la gente te pedía autógrafos en México. Te pedían autógrafos hasta en los trajes. Tenían una admiración grande por nosotras”, rememora “Pelusa”.

.

Respecto a lo que fue el desarrollo del mundial, Argentina comenzaría con una derrota en el debut por 3 a 1 frente al local México y estaba obligado a vencer en el siguiente partido a Inglaterra para pasar de fase.

“Recuerdo del partido con Inglaterra que cuando salimos al Estadio Azteca estaba repleto de gente. El primer gol mío lo grité, salté, me abracé con mis compañeras. Inglaterra era una potencia y para nosotras era el primer mundial. Por eso, después de hacerle un gol a una potencia como Inglaterra yo me sentía una reina”, enfatiza Selva.

Elba Selva, autora de los cuatro goles a Inglaterra.

Con cuatro goles convertidos, la ex futbolista que llevaba la número 10 de Argentina se vistió de heroína, para escribir una página dorada en la historia del futbol nacional.

“Miro las tribunas y escuchaba que gritaban ´ Argentina, Argentina´. Se me aflojaron las piernas al escucharlo, lloraba y lloraba, no podía parar. La primera vez que me pasaba algo así”, resalta.

.

Tras finalizar en el cuarto puesto del campeonato, luego de caer frente a Dinamarca e Italia, la Selección Argentina se quedó algunas semanas más en México disputando partidos a beneficio y regresó al país, donde lejos de ser recibidas de gran forma por su actuación mundialista, fueron ignoradas por la prensa.

“Llegamos a Argentima y no había nadie, absolutamente nadie. Solo mi marido y nuestras familias. Y me pregunté por qué allá tanto y acá nada. Me desanimé y no quise saber más nada con el fútbol. Busqué otro trabajo, porque había perdido el mío por ir a México”, afirmó Elba Selva.

"Pelusa" Ponce, con la "albiceleste" siempre cerca.

La falta de reconocimiento a estas jugadoras históricas del fútbol argentino duró largos años y fue recién en un período más reciente que se empezó a elaborar una mayor conciencia colectiva sobre lo que fue su actuación, a partir de trabajos como el del grupo “Las Pioneras del fútbol argentino” y la insistencia de ex futbolistas e investigadores para recordar que el fútbol femenino en Argentina tiene muchos años de historia que quedaron en el ostracismo.

“No fue en vano todo lo que una hizo. Que exista el día de la futbolista. Feliz de haber podido poner mi granito de arena para que hoy haya tantas chicas jugando al fútbol”, subrayó Selva.

Por M.C.