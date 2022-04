El sábado Benjamín Vicuña fue de visita al programa de Andy kusnetzoff, PH, Podemos Hablar. A lo largo de la emisión televisiva, el chileno habló de su nueva pareja, de la abrupta separación con la China Suárez y sobre su relación actual con Pampita. Sin embargo, también hubo tiempo para abordar distintos temas, lo que más llamo la atención a los televidentes fue las actividades paranormales que vivió el actor, años atrás, cuando vivía en Chile con Carolina.

Luego de estar bajo el ojo de la tormenta durante varios años, Vicuña está decidido a emprender una vida mucho más tranquila, rodeada de sus hijos y su familia. Si bien le volvió a abrir la puerta al amor, su actualidad es de bajo perfil. Después de mucho tiempo, se volvió a presentar en un programa de televisión argentino. En esta oportunidad participo de PH, el programa líder de los sábados de Telefe. Si bien fue a presentar su nueva ficción, "El primero de nosotros", el actor se prestó al formato y se sinceró en varias cuestiones.

Como bien se sabe, en el programa de kusnetzoff se busca que los famosos abran su corazón y cuenten cosas que nunca han dicho. Este fin de semana el conductor reunió en el famoso círculo a la cantante urbana, María Becerra; a la actriz, modelo y conductora, Emilia Attias; Al actor, Martin Seefeld; A la actriz, Carola Reyna; y al actor chileno, Benjamín Vicuña. La sorpresa de la noche tuvo lugar cuando el exmarido de Pampita pasó al frente a contar aterradoras experiencias paranormales que vivió hace algunos años con la modelo y su hija.

Comenzó el relato diciendo que las actividades sobre naturales siempre estuvieron en esa casa, pero se hacía el "cool" y no les prestaba atención. Sin embargo, llego un momento en que los hechos se volvieron realmente aterradores. Desde canillas que se abrían solas, perros que ladraban a la nada y hasta objetos que se movían. De un momento para el otro, la familia estaba realmente asustada y perseguida por estos espíritus. "Empiezan a pasar cosas feas: empezás a dormir mal, te va mal en el laburo y empiezan problemas con tu pareja", describió el actor sobre los sucesos.

La vivencia en dicha residencia se volvió imposible. "Me empezaron a llamar desde mi casa y no había nadie. Atendía y dejaban mensaje... Sentía que esto me superaba, me doblegaba, me daba pánico. Hubo un par de episodios más feos y ocurrían en cualquier momento del día", comentó Vicuña.

Desesperado porque la presencia paranormal en su hogar se manifestaba con cada vez más intensidad, el actor chileno aprovechó que coincidió con un cura en una rifa benéfica y lo invitó a su casa para que exorcizara a la presencia maligna. Una vez que ambos recorrieron el lugar y bendijeron la casa con agua bendita, el religioso le expresó "Te recomiendo que te cambies de casa", ya que "esta energía" se había impregnado a él y a su familia.

A pesar de todos los inconvenientes que podía traerles el cambio abrupto de casa, a la semana dejaron la residencia embrujada. "Yo era el hombre de la familia y pensé en mi hija y mi mujer…", concluyó el chileno.