Desde su separación definitiva de la China Suárez el agosto pasado, Benjamín Vicuña fue vinculado con varias figuras del espectáculo. Si bien ninguno de esos rumores llegó a confirmarse, el último día del año trajo la afirmación de un nuevo amor en la vida del actor chileno, que la panelista Yanina Latorre describió como "el romance del verano".

Latorre compartió la notica este viernes en el último programa de Los ángeles de la mañana. Tras algunas pistas que Ángel de Brito dio al aire, fue el hijo de Mariana Brey quien adivinó de qué famoso actor se trataba, y Latorre pasó a ofrecer los últimos detalles de la nueva relación de Vicuña.

.

Según su información, los enamorados se conocieron a principios de diciembre, con nada mas y nada menos que Carolina "Pampita" Ardohain como testigo. La ex mujer de Vicuña los recibió a ambos en el bautismo de Ana, su beba de cuatro meses. Pampita y su actual pareja, Roberto García Moritán, recibieron a amigos y familia en su casa en Nordelta, donde nació el amor.

Entre los invitados, se destacó Eli Sulichin, una joven de 32 años con amigos en el mundo del entretenimiento que capturó el ojo de Vicuña: "Tiene 32 años, es de buena familia, no es del medio, no quiere ser famosa, no le interesa la plata porque su papá es banquero. Es potra como pocas. Es muy amiga de las hijas de Ana Rosenfeld, es una familia muy top. Trabaja en marketing para una empresa", aseguró Latorre.

Eli Sulichin, la nueva pareja de Benjamín Vicuña.

Como prueba de su buen carácter, la panelista agregó que la misma Pampita aprueba de la relación: "Ella es la primera vez que está contenta de la chica que sale con Benjamín", resaltó Latorre, detallando que ni la China Suárez tuvo la bendición de la ex mujer de Vicuña.

Sulichin y Vicuña comenzaron a hablar en el bautismo de Ana, y "desde entonces nunca más se dejaron de ver", agregó la panelista. Según detalló, ambos organizaron distintos tipos de planes, y Benjamín incluso viajó a Punta del Este a pasar la Navidad con ella. Allí, la pareja exhibió su nueva relación sin miedo de las cámaras en una cena en un exclusivo hotel de la zona. "Él está fascinado con ella, hablan todo el tiempo", agregó Latorre.

A pesar de estar conectada a personalidades públicas (siendo vecina de Marcelo Tinelli y amiga cercana de Mica Tinelli, la hija mayor del conductor argentino), Latorre confirmó que esta es "la primera vez que Eli tiene un novio famoso".

De hecho, la panelista argumentó que decidió evitar contactarse con ella por una confirmación sabiendo que le pediría discreción y no podría contar la noticia públicamente. Pero como le llegó el dato desde otra fuente, alguien que los vio almorzando en el restaurante de la pileta del hotel de Punta del Este, decidió contarlo este viernes en la última emisión de Los ángeles de la mañana.