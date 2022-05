Como cada viernes por la noche, Gastón Pauls recibió un nuevo invitado en Seres Libres. En esta oportunidad, Beto Casella visito el piso de Crónica HD y tuvo una interesante charla sobre las adicciones personales y en los medios. Además, hizo foco en la importancia de pedir ayuda.

No cabe duda de que Casella es de esos conductores que es querido tanto por grande como por chicos. Su carisma y humor lo posicionaron como uno de los presentadores más vigentes en el tiempo. Desde 2006 se encuentra al mando del "Bendita" y se ha desarrollado en distintas radios nacionales. Actualmente, se encuentra en la "Rock & Pop" junto a un gran equipo.

En el marco del programa Seres Libres, un espacio de charla y debate sobre una de las problemáticas de la sociedad, Pauls consiguió que Beto se sincera acerca de distintas cuestiones que se manifestaron en su vida y le generaron dolor. La entrevista pasó por distintas temáticas que se relacionaban con el consumo de tabaco, analgésicos y hasta la fama.

Al comenzar con la charla, el anfitrión del ciclo televisivo le preguntó al periodista ¿Por qué había decidió aceptar la invitación de la producción?. "Me parece que es un tema prioritario. Es un tema clave de la agenda argentina. Me parece a mí, modestamente, que no se aborda con la prioridad que debería tener, porque no se toca más en los medios, porque no tiene tanta visibilidad y al no tener tanta visibilidad no tiene rédito político", explicó el presentador de Canal 9.

Luego Casella confesó "Yo fui esclavo del tabaco" y recordó “Había tenido un episodio donde se me obturó una arteria y estaba en el sanatorio. Yo tenía un pucho, pero nada para encenderlo y entonces salí en camisoncito a la calle, para ver si alguien me daba fuego. Pero me agarro un guardia y me metió para adentro. Yo ya era conocido y estaba con el culito al aire, tratando de prender un pucho… Probé con el tubo fluorescente de la camilla, con el calor del tubo, para ver si me prendía, pero luego un alma caritativa me ayudo a prender el cigarrillo”. Según narró el productor, llegó a fumar dos atados por día durante 10 años.

Además, habló de la difícil relación que tiene con los remedios a raíz de la cefalea crónica que padece desde hace algunos años. "Casi todos los días de mi vida tengo dolor de cabeza. Y por ahí se me instala todo el día y tengo que clavarme analgésicos fuertes, que yo sé que hacen mal, que tienen efectos secundarios, pero no puedo elegir", comentó el conductor de Bendita y agregó "Estos remedios generan una dependencia. La sangre, cuando pasaron 24 horas sin el poder del analgésico, también te pide más y hay un dolor reflejo que te aparece, que probablemente sin ese círculo vicioso".

Beto Casella sufre de cefalea crónica y debido a esto debe tomar fuertes analgésicos.

"A mí me duele la cabeza, a otro le dolerá la vida, le dolerá el día a día. Hay gente mayor que no puede vivir sin tres o cuatro ansiolíticos todos los días. No está el fasito, no está la cocaína, pero donde vas, en la casa, hay una caja de clonazepam", aseguró Casella.

A lo largo de la emisión de Seres Libres hubo espacio para hablar de los medios y la fama. El presentador manifestó que en un momento se decían chistes estúpidos acerca de las sustancias y las adicciones, por este motivo marcó la necesidad de cuidar al público de este tipo de comentarios que se pueden tergiversar. Asimismo, sostuvo que "El rating es enfermizo, es parecida a cualquier sustancia". También manifestó que si su carrera se termina, buscaría otro trabajo.

Casella aseguró que "Conozco gente que si se termina un espacio o un ciclo y no los levanta nadie de la depresión".

Beto hizo hincapié en la necesidad de que los jóvenes pidan ayuda en estas circunstancias de adicción. "Quiero decirles que tienen que creer en la ayuda. Porque los pibes quizás creen que los lugares son caretas y no ayudan en nada, pero hay lugares muy serios donde sí se puede cambiar. Creo en ese cambio, donde hay un montón de reglas para respetar y te tenés que alejar de lo malo", expresó el conductor.

"La libertad es justamente poder elegir todo el tiempo, pero que nada ni nadie elija por vos. La adicción es la idea más fuerte de cuando otra cosa elige por vos, que está por encima tuyo", concluyo Casella.