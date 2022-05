El mundo de los billetes y las monedas tiene una faceta que es poca difundida: el coleccionismo. El dinero físico que se usa todos los días para comprar bienes o pagar servicios también tiene la función de ser vendido a un costo mayor de su valor por razones increíbles.

.

A quién no le pasó de recibir un billete con características extrañas, no se trata del clásico papel moneda pegado con cinta, sino de detalles que a simple vista no son detectados por quienes no se dedican a la numimástica, el estudio y coleccionismo de lo relacionado al dinero en papel, moneda, medallas o fichas.

Estos extraños detalles pueden incluir desde un relieve distinto, un error en el corte de la impresión o en la tinta, como así también una doble hilera de numeración. A veces estas equivocaciones hacen creer que se trata de billetes falsos, pero en realidad no lo son y pueden hacer que una persona gane mucho dinero por ello.

En Argentina los billetes de colección pueden llegar a costar más de $10 mil pesos.

Los billetes con alguna característica extraña son buscados por coleccionistas que pagan grandes sumas por ellos. Es así como es posible vender un billete de $200 a $10 mil pesos, siempre y cuando tengan su hilera de numeración sea doble.

.

En Facebook hay un grupo de coleccionistas que comparte información sobre la cotización de los billetes con características inusuales. Entonces, la posibilidad de ganar una gran suma de dinero es alta.

Este es el billete de $200 que puede llegar a venderse por $10 mil.

Para los interesados en vender sus billetes con detalles que los hacen coleccionables pueden acudir al grupo de Facebook "Subastas numinásticas Argentina" para ofertar y llegar a un acuerdo razonable para la venta del papel moneda.

Algunos usuarios se muestran interesados en comprar billetes de colección.

Además de Facebook, Mercado Libre es otra opción para compra y venta de billetes. Así es posible comprar o vender el billete de $100 que tiene doble letra A.

Mercado Libre es otra opción para comprar y vender billetes coleccionables.

Además de los billetes de $100, también es posible ganar más dinero con la venta de billetes de $1000. En Mercado Libre hay varias publicaciones de referencia y los billetes con esos detalles únicos pueden llegar a valer más de $10 mil.