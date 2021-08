Tras igualar 0-0 en los 90 minutos, Boca Juniors eliminó a River Plate en las tanda de penales (4-1) y avanzó a los cuartos de final de Copa Argentina. Las redes sociales fueron el lugar en donde miles de hinchas iban comentando diferentes situaciones del partido y por supuesto luego del triunfo del elenco de La Ribera, se inundaron de memes.

Este miércoles se disputó una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. En esta ocasión, ambos conjuntos se cruzaron en el certamen nacional por excelencia en donde sorpresivamente debieron cruzarse en los octavos de final. Una etapa poco habitual para los dos.

Durante el cotejo hubo pocas situaciones claras de gol pero fue el elenco conducido por Marcelo Gallardo, quienes se acercaron con mayor peligrosidad al arco custodiado por el arquero Agustín Rossi. Sin embargo, durante los 90 minutos reglamentarios no se sacaron ventaja.

Precisamente, el arquero del xeneize Rossi, volvió a ser determinante en la tanda de penales al igual que hace unos meses en donde se lució frente al ´Millonario`, en esa oportunidad en la Copa de la Liga Profesional. Esta tarde-noche en el estadio Ciudad de La Plata le atajó el atajó el primer penal a los de Nuñez, ejecutado por Julián Alvarez.

Los dirigidos por Miguel ángel Russo fueron totalmente eficaces en sus lanzamientos desde los doce pasos y se quedaron con el pasaje a la siguiente fase en donde deberán enfrentar a Patronato de Paraná.

Las redes fueron el sitio elegido por miles de hinchas. Como es habitualmente se discutieron diferentes jugadas juagadas polémicas del partido e incluso algunas decisiones tácticas de los entrenadores.

Del mismo modo, muchos memes y comentarios tuvieron como protagonistas a algunos jugadores como el arquero Franco Armani por una decisión previa a la tanda de penales. También el colombiano Edwin Cardona fue el elegido por varios usuarios para sus comentarios humorísticos.

No obstante, hay que destacar que los simpatizantes de Boca y River no fueron los únicos que se hicieron presentes en las redes. Los autodenominados "Neutrales", no dejaron pasar la oportunidad para dejar algunos comentarios respecto al nivel futbolístico del cotejo. Así como el horario en el cual se disputó esta edición del Superclásico argentino.

Mirá los mejores memes del Superclásico en la Copa Argentina

-Estas mirando el partido de river-boca???



-ah sisi que bien juega advincula pic.twitter.com/BiarS5MOeh — Agustin (@AgusGonzzalezz) August 4, 2021

