El día de mañana, y a cuatro rounds, una de las peleas mas históricas tendrá lugar y sus protagonistas no son precisamente de Myweather, Mike Tyson o Sergio "Maravilla" Martínez. Esta vez, se subirán al ring dos civiles comunes y corrientes pero que son el agua y el aceite: un policía y un preso.

Se trata de Julián Isaías "El Diamante" Gómez (29), agente de la Bonaerense, y Martín "El Renacido" Jara (31), quien llegó al sorteo de esquinas custodiado en un camión del Servicio Penitenciario Bonaerense porque está preso hace once años, por robos. La balanza dio 72,300 kilos para uno y 72,500 para el otro. Los dos se dan vuelta, quedan cara contra cara. Se miran a los ojos y dejan caer la moneda. Al "Diamante" le tocó la esquina roja.

El show se verá por Canal 9, en el Club Deportivo Morón y organizada por "Chino Maidana Promotions". Jara subirá al ring acompañado por un rapero que comenzó con la música en la cárcel y, su rival, con la orquesta sinfónica de la Bonaerense de fondo.

El viernes por la noche, plena víspera del gran evento, Martín habló con Clarín desde su celda del pabellón 8 de la Unidad 48 de San Martín y habló de cómo palpita el gran evento. "En todas las cárceles bonaerenses se está hablando de la pelea. Intento no escuchar nada. Es mi rival. Todo el que hace boxeo tiene rivalidad contra el boxeador que está en la otra esquina. Para mí es uno más y lo tengo que noquear. Porque esto es mi trabajo. Al boxeo me lo enseñaron como un trabajo. Es mi única fuente de ingresos. Con lo de las bolsas me mantengo acá adentro, y ayudo a mi mujer", explica.

Cabe destacar que Martín "El Renacido" Jara es de Bahía Blanca, del barrio Villa Perro, y aprendió el deporte gracias a su padre que era albañil y además, boxeador. En sus épocas de amateur, en su primera etapa, realizó 56 peleas y la última fue a los 18 años. A los 15, además de entrenarse, cambió la escuela por changas de pintor. Fue a los 20 años su vida dio un giro rotundo y cayó preso por varios robos a mano armada. Lo enviaron a la Unidad 19, de su ciudad, y lo condenaron a quince años. Desde su ingreso, solo salió a pelear y ejercer el deporte. Lo único que pudo conservar de su antigua vida.

En un lapso de cinco años, sumó 21 peleas más como amateur y sus primeras tres como profesional: 2 triunfos (uno por KO) y un empate. "En este momento, lo único que tengo son mi mujer, mis puños y vos", le dijo Martín a Walter "El Pana" Sosa (48), su entrenador, quien hace cerca de diez años dicta talleres de boxeo en el Complejo carcelario de San Martín de forma gratuita, por amor al boxeo. Cuando le comentaron que en la Unidad 19 de Bahía Blanca había "un pibe con licencia al que querían hacer pelear pero no tenía entrenador", no lo dudó.

Finalmente, Jara concluyó: "Yo no quiero trabajar de otra cosa. Quiero ser boxeador y ganarme lo mío. Siempre que aposté al boxeo me fue bien. El que me conoce sabe que amo al boxeo como si fuese mi vida y que dejo todo y voy para adelante. Este sábado todos van a ver que lo que digo es en serio".