Un brutal desalojo sufren los micromprendedores y artesanos que forman parte de la feria que se realiza en la Plaza Manuel Belgrano de la localidad bonaerense de José C. Paz que les da de comer a 30 familias, luego que las autoridades municipales les informaran que este sábado sería el último día en el que pueden desarrollar su actividad debido a reformas que se harán en el espacio público.

"Estamos hace once años trabajando en esta plaza, llevando nuestro sustento. Somos gente grande, necesitamos para nuestros remedios. Y nos sentimos mal porque no nos dan explicaciones. Nos dicen que nos cierran la plaza por reformas pero ni siquiera nos dejan venir a trabajar, porque si venimos con las mesas o las mantas nos la pueden levantar", contó Silvia, una de las emprendedoras afectadas, en diálogo con Crónica HD.

A su vez, la mujer explicó que "necesitan por lo menos juntar 500 firmas" para lograr revertir la situación y ser escuchados por las autoridades municipales. "Sino no nos van a escuchar", agregó.

Asimismo, Silvia, dijo que "no les dieron más alternativas", ya que simplemente "una coordinadora les informó que la feria se levantaba".

"Es una orden de arriba, es lo único que nos dijeron", sentenció Silvia, quien además contó que "es la tercera vez que los quieren sacar de la plaza".

En esa línea, la mujer manifestó que la situación es realmente preocupante, debido a que "si no vendemos, no tenemos que llevar a nuestras casas", manifestó. "No pedimos planes, no pedimos bolsas de comida. Lo único que pedimos, es nuestro trabajo", remarcó.

No obstante, Silvia explicó que tampoco les dan la tranquilidad de "una fecha" en la que podrían volver a trabajar una vez finalizadas las refacciones en la plaza.

Maricruz, otra emprendedora que se dedica a vender "accesorios para nenas", también se mostró muy conmovida por el desalojo. "Hace 12 años que estoy en la feria y con esto me cortan los pies. Yo vivo de esto, no tengo otro ingreso. Soy madre soltera y esto para mí es todo", dijo la mujer en diálogo con este medio, quien afirmó que es mamá de una adolescente de 15 años.

"Me da bronca esto", sentenció. En esa línea, un jubilado contó que participa hace ocho años de la feria, porque "cobra la mínima". "No tenemos idea porqué nos quieren sacar", remarcó.

Nara, otra emprendedora que se mostró visiblemente conmocionada, afirmó que "solo piden trabajar", y manifestó que es mamá de cuatro hijos y que la feria "es su única fuente de ingreso que tiene" ya que ahí es donde ofrece los productos de su emprendimiento familiar que nació a partir de la pandemia. "Nadie nos da una respuesta", expresó.