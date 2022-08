Eduardo Massa Alcántara, conocido popularmente como Cabito, pasó por Seres Libres, el programa de Gastón Pauls en Crónica HD, en donde habló sobre obesidad, los momentos que le tocó atravesar por su peso y un mensaje hacia las personas que están en esa situación.

"Tenemos en común con otras personas el miedo a no poder del gordo. Las dietas fracasan muchas veces porque es difícil mantenerla en el tiempo. Cómo hacés con un gordo que siempre tiene que alimentarse", explicó Cabito, quien trazó un pararelismo con otras adicciones como la cocaína y consideró que la diferencia es que a la comida es que "la tenés que seguir viendo".

Después de haber bajado 140 kilos tras hacerse una operación bariátrica, el periodista se explayó sobre las sensaciones que le generaba la obesidad y los miedos que mantiene hasta el día de hoy.

"Hay alimentos que me pasan y es difícil. He soñado que estoy gordo. Que el pantalón me apriete es una alarma. Es un tema muy de la cabeza", destacó Cabito sobre el tema.

A su vez, Cabito habló sobre la decisión de realizarse una cirugía para bajar de peso y dijo: "Era morir pronto, porque la obesidad te quita años de vida, o morir en la operar de by pass gástrico, que tenía esa fantasía. Lo bueno al mirarme al espejo es sentirme mejor, ponerme la ropa que a mí me gusta, que puedo vivir más años".

"A los niños les digo que se cuiden porque es un tema de salud y se apoyen en los que los quieren. Que tomen conciencia que la comida puede ser su peor veneno o su medicina", resaltó.