Calu Rivero tuvo un radical cambio en su vida. Luego de una corta, pero intersa carrera actoral, la joven de 34 años se alejó de los medios y abandonó el país. Su último trabajo fue en 2019, cuando protagonizó la novela Campanas en la noche.

Ese mismo año cambió su nombre en las redes sociales y le pidió a sus seguidores que la llamen de otra forma. "Estoy viviendo una nueva piel, un cambio de actitud que me enriquece, pero no define. Valor es tomar las decisiones por uno mismo. Valor es el amor propio. Llamame Dignity", escribió en su momento.

.

En el medio, vivió en un santuario para animales en un pueblo de Estados Unidos junto a su ex pareja, el documentalista ruso Andrey Manirko. “Sí a las nuevas aventuras. Hace aproximadamente 15 días me mudé a un santuario de animales rescatados. La naturaleza no para de enseñarme cosas, y yo sigo aprendiendo. Estoy agradecida y también deseo poder compartir con ustedes esta experiencia única”, reflexionó en ese entonces en su cuenta de Instagram.

Ahora, instalada en Punta del Este y soltera, volvió a sorprender a todos. Dignity, que en español significa dignidad o solemnidad, se convirtió en su nombrel "oficial", según mostró en una foto de su DNI.

La última vez que Calu que estuvo en todos los titulares de noticias fue hace unos meses, cuando se conoció que daba un curso de autoayuda en Zoom por el que cobra hasta 150 dólares.

Peregrinas 5.0, “un viaje de aprendizaje”, se llevó a cabo a través de la plataforma online junto a la coach ontológica Cristina Schwander: “Programa de formación hacia la apreciación interior, el autoconocimiento y la autogestión”, decía el anuncio. Luego, el curso se dictó en forma presencial.

¿Calu Rivero y Aíto de la Rúa de nuevo juntos de nuevo?

Tras 13 años de su ruptura, Calu Rivero y Aíto de la Rúa habrían retomado su relación y se dejaron ver en Punta del Este.

Esta historia de amor terminó en 2008, y si bien la pareja se distanció en buenos términos y nunca más fueron vistos juntos, hoy vuelven a estar en boca de todo el mundo luego de ser vistos en la costa uruguaya.

.

Calu se mudó en 2020 a Uruguay junto con su ahora ex pareja, pero la relación tuvo su punto final el pasado febrero. Poco tiempo después, volvería a entablar comunicación con su amor de la juventud.

Los rumores comenzaron a correr después de que la revista Hola los fotografiara caminando por la playa. Además, Rivero compartió una foto en sus redes sociales donde se la ve en “La Colorada”, la chacra del hijo de Fernando de la Rúa ubicada en el partido de Rocha.