Carmen Barbieri es una mujer que se adapta como pez en el agua a cualquier propuesta dramática o formato mediático que se le proponga. Tal es así que desde que se puso al frente del nuevo programa de revista matutino de Ciudad Magazine, “Mañanísima”, no deja de sumar televidentes y popularidad en las redes sociales.

Ya sea por su enorme carisma o sus contundentes opiniones al aire sin pelos en la lengua, la actriz y diva mantiene un buen nivel de audiencia en las mañanas de la televisión, aunque el éxito del programa se debe también a la compañía de sus panelistas, Sebastián “Pampito” Perello Aciar y Estefanía Berardi.

Días atrás, la exesposa de Santiago Bal confesó haber ejercido una profesión totalmente desconocida e insólita para su público seguidor: “Yo soy profesora de catequesis”, reveló. Y luego de dejar boquiabiertos a sus colegas, la reconocida actriz de teatro de revista añadió: “No me acuerdo nada pero di clases. Estuve 14 años en un colegio de monjas, ahí estudié y me recibí. Ser profe de catequesis es un aburrimiento", manifestó.

.

En tanto, en esta semana, la famosa madre de Fede Bal estuvo en el centro de atención de muchos internautas debido a un grotesco y divertido error que cometió al aire cuando intentó corregir a su colega, quien había pronunciado una frase en inglés.

La artista de 66 años y “Pampito” escuchaban a la panelista leer una publicación de Twitter que estaba en pantalla, en el cual al final se podía apreciar la frase “you only had one job” (que en español, se traduce como “sólo tenías un trabajo”). Al escuchar la pronunciación de Berardi, Carmen intentó no solo corregirla, sino también traducir en el momento aquella frase al español, pero su interpretación falló y quedó expuesta en vivo.

.

“Tú tienes… tú tenías una joda”, expresó en voz alta la actriz, sin percatarse de su equivocación. Aquel fragmento del programa fue recortado por una usuaria de las redes sociales, que lo utilizó para realizar una simpática broma con el error de comprensión de Barbieri: “Yo rindiendo inglés”, escribió.

La publicación provocó numerosas reacciones entre los usuarios, al punto en que alcanzó más de 15 mil “me gusta”. Entre los comentarios que realizaban varias personas en el posteo, se hallaban anécdotas de otras situaciones en las que se malinterpretaban y traducían frases en inglés de forma equivocada.