A horas de su cumpleaños número 70 y el show gratuito en su homenaje, Charly García habló de todo un poco con Roberto Pettinato y su hija Tamara, en el programa "Genio o idiota" transmitido por Pop Radio. "Sexualmente bien, económicamente tirando y emocionalmente como se puede", aseguró el referente del rock nacional sobre su actual condicion.

Luego de lo que él llamó el "concierto subacuático" del 2019, su última aparición sobre el escenario frente a miles de fanáticos que gritaron sus canciones debajo de la lluvia, el cantante reafirmó su compromiso con la música y reveló que su próximo álbum se llamará La Lógica del Escorpión:

.

"No hay lógica, hay suerte. Como la película esa de Woody Allen, que está jugando al tenis y dice: ‘Si la pelotita pasa...’. Entonces Woody Allen dice: ‘La mayoría de la gente no se da cuenta de lo importante que es tener suerte’. La suerte es más importante que muchas boludeces que uno piensa que van a salir como creen", reflexionó Charly.

Contento de poder celebrar su cumpleaños en la recesión de la pandemia del coronavirus ("¡No puedo salir a la calle!", se quejó al teléfono con Pettinato), el autor de éxitos como "Yendo de la cama al living", "Cerca de la Revolución" y "Desarma y Sangra" confesó que pasa sus días mirando videos en YouTube, escuchando música y descubriendo nuevos sonidos:

El ícono de la cultura argentina se prepara para la celebración de su cumpleaños número 70.

"Me encanta ver videos de gente extranjera que reacciona a mis canciones, para ver cómo lo hacen. Hay muchos americanos que lo hacen. Algunos se agarran la cabeza, no pueden creerlo, dicen: ‘¿Por qué este músico no es famoso en todo el mundo?’. Hasta ahora, no agarré a ninguno que no le gustara lo que yo hago", agregó sobre su experiencia en la red social.

Cómo ver el homenaje a Charly García de Fito Páez

En un homenaje al "mayor exponente del rock and roll argentino", como lo describió la revista Rolling Stone, el Centro Cultural Kirchner (CCK) organiza este sábado 23 de octubre una maratón de conciertos, conversatorios y performances con la participación de más de cien artistas en diferentes escenarios.

Bajo el nombre "Charly BA por Fito", Fito Páez brindará un show gratuito acompañado por su banda, en el Teatro Colón de Buenos Aires. El concierto será acompañado por entrevistas a músicos invitados, muestras de fotografía, múltiples conciertos y momentos especiales dedicados al artista que en 2009 recibió el Grammy a la Excelencia Musical.

Fito Páez rendirá homenaje a Charly García en su cumpleaños número 70, este sábado.

"Nadie a ciencia cierta sabe si estará en los homenajes aunque está todo preparado por si aparece", dijo a la AFP una fuente del CCK sobre la posible presencia del homenajeado. Charly tendrá una amplia ventana para aparecer, ya que el homenaje comenzará a las 12 de la mañana y se externderá hasta las 9 de la noche.

El megaevento podrá verse y escucharse en vivo por el Twitch de Nacional Rock, Youtube TVP, Youtube y Facebook de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, Youtube y Facebook del Centro Cultural Kirchner, Youtube y Facebook del Ministerio de Cultura, Web Latir y YouTube de MICA.