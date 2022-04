Apenas arrancó El Hotel de los Famosos, todos los concursantes estaban parados frente a Pampita junto con sus valijas. Entre ellos estaban Sabrina Carballo y Chanchi Estévez y la pregunta era obvia. ¿Hay posibilidades de una reconciliación? Ella dijo un contundente no, él un puede ser.

Los días pasaron, el encierro pareció tener un efecto en ambos y de repente, la semana pasada se casaron ante miles de espectadores, un paso que no lograron concretar quince años atrás. Ante este evento, José Chatruc, amigo del futbolista, contó su visión sobre la relación de ambos.

“Maxi era picante, difícil tenerlo quieto, y se fueron desgastando. Y sobre el final, lo agarraron en off side un par de veces", lo mandó al frente a su colega. “El final de la relación fue un poquito raro porque Maxi se tenía que ir a jugar afuera y se había comprado un departamento, porque ellos vivían en un country. (…) Y Sabri le pide perdón porque cuando él se fue a jugar a Italia, se habían peleado y que no lo haya acompañado era síntoma de que no estaban bien”, agregó.

¿Por qué se separaron Chanchi Estévez y Sabrina Carballo?

Cuando Chanchi volvió del exterior, ella ya estaba conociendo a otra persona. “Ahí medio que hubo una peleíta porque él se sintió mal. Era un chico que era amigo de Nico Cabré que tenía un emprendimiento de ropa”, recordó Chatruc.

Pese a todo esto, Pepe consideró que los votos matrimoniales fueron reales. “Ellos salieron cuatro años y estaban muy enganchados, pero después es como todo: se pasa el amor, llega el desgaste. También en lo futbolística, Maxi tuvo algunas desilusiones y se tuvo que ir a jugar afuera”.

Sabrina Carballo y Chanchi Estévez se casaron en El Hotel de los Famosos (Instagram).

“Ellos se aman, pero ya está terminada la pareja. Ellos se aman porque Maxi ama a la mamá de Sabrina. Se quiere genuinamente, pero ya son como perro y gato. Yo creo que ahí afloraron un montón de sentimientos porque están encerrados”, aseguró el panelista, que defendió a su amigo de los ataques en redes sociales.

La dura vida de Chanchi Estévez

Chanchi nació en el seno de una familia numerosa y humilde. “Maxi es un tipo muy alegre, tuvo una historia de vida muy difícil. (…) Se hizo prácticamente cargo de su familia: le compró una casa a su mamá, la bancó siempre. Es un excelente padre, es un tipazo y es como mi hermano, así que no puedo hablar mal de él”, sentenció Chatruc.

.

Una nueva tragedia tocó a su familia a mediados de noviembre del año pasado. La expareja de Juan Domingo Estévez (hermano del Chanchi), lo apuñaló en el tórax y lo mató a plena luz del día en el barrio de Parque Patricios.