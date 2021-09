"Estamos transitando quizás la última etapa de esta pandemia”, fue la expresión que utilizó el jefe de gabinete Juan Manzur, luego de que la ministra de salud Carla Vizzotti anunciara un paquete de medidas que reducen al mínimo las restricciones para evitar los contagios de Covid-19 en Argentina, durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa Rosada.

En ese marco, dieron a conocer que a partir del 1 de octubre ya no será obligatorio el uso del barbijo al aire libre. Al respecto, Gonzalo Camargo, el médico emergentólogo, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, habló con cronica.com.ar, y aseguró que la medida "no es precipitada", debido a que "ya llevamos bastante tiempo con bajo número de contagios".

Sin embargo, el especialista remarcó: "Hay que hacer hincapié en que la pandemia todavía no terminó".

"Todavía estamos en riesgo, y todavía la variante delta no ha entrado o no ha hecho una circulación importante en Argentina, por lo tanto, tenemos que seguir teniendo cuidado", agregó.

En esa línea, Camargo expresó que en cuanto a la flexibilización del uso del barbijo, es importante tener en cuenta "que el foco de los contagios no estaba al aire libre pero sí en los lugares cerrados".

Por eso, reiteró que pese a que en los lugares cerrados aumentó el aforo "hay que seguir usando el barbijo y asegurar la correcta ventilación de los ambientes"."Así como también impulsar a los familiares a vacunarse, así tenemos una población más cubierta y más protegida en caso de que surjan nuevas variantes", manifestó.

No obstante, el especialista expresó que siempre hay que llevar el barbijo con uno mismo en caso de necesitarlo. "Si tenemos reuniones incluso al aire libre con personas que no son cercanas o si vamos a estar mucho tiempo sin medir la distancia. También en caso de pararnos a hablar con alguien, soempre tenemos que ponernos el barbijo y seguir utilizándolo", detalló Camargo quien reiteró que "la pandemia no terminó".

Aún así consideró que "es bastante difícil", la posibilidad de dar marcha atrás con dicha flexilización "siempre y cuando todos tengamos la responsabilidad individual de usarlo en los lugares que corresponde".

Por su parte, el médico infectólogo, Javier Farina también habló con cronica.com.ar y consideró que la situación epidemiológica en la Argentina "es muy buena" marcada por un descenso de casos de más de 15 semanas, en un contexto de gran porcentaje de argentinos vacunados. Aún así, en sintonía con Camargo, enfatizó que "la pandemia no se terminó".

"Sigue habiendo contagios, gente que se interna, y gente que fallece por Covid-19", agregó.

En esa línea, Farina expresó que "tiene mucha lógica la apertura de actividades con protocolos" sin embargo, destacó qu esto "no significa que no hay que usar más barbijo", sino que hay que regular su uso de acuerdo a la actividad a realizar, aunque advirtió que "al salir a la calle es importante llevarlo".

"Es un momento propicio para la apertura pero también es un momento propicio para comunicar que todavía no se terminó la pandemia y que hasta que no haya un acceso global a la vacunación, la pandemia todavía no se terminó", dijo.

Por ende, no descartó la posibilidad de que haya que dar marcha atrás ante un aumento de casos de coronavirus. "Si los números empiezan a modificarse, se pueden modificar las medidas y que sean más restrictivas. Las decisiones puedes cambiar en base a la situación epidemiológica", manifestó.

Coronavirus en Argentina: en agosto se registró una disminución de casi el 75% en el promedio de casos diarios confirmados

Gracias al avance del Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19 y al sostenimiento de las medidas de cuidado, Argentina registra este mes una disminución de casi el 75 por ciento en el promedio diario de casos confirmados respecto al período de agosto.

Así, mientras el mes pasado se registró un promedio diario de 26.850 casos confirmados, hasta el 17 de septiembre el promedio diario fue de 1.688 casos, lo que significa una disminución del 74,7 por ciento.

Esto se suma a que Argentina alcanzó ya las 16 semanas consecutivas de descenso sostenido del número de casos, alcanzado una disminución de casi el 95 por ciento respecto al pico del mes de mayo.

De esta manera, mientras que en la semana epidemiológica 20 -la de mayor cantidad de infectados- se llegó a los 226.150 casos según fecha de inicio de síntomas, la semana pasada ese número descendió a los 12.989 casos, la cifra más baja en todo el año. Esto implica una reducción del 94.3 por ciento, y se refleja en 14 semanas consecutivas de descenso tanto de número de muertes como de ocupación de camas UTI.

Más datos sobre la situación epidemiológica

Como resultado de la vacunación, continúa la tendencia a la baja de la cantidad de pacientes con COVID-19 internados en terapia intensiva. Así, al 20 de septiembre hay una reducción del 80 por ciento en la cantidad de internaciones en cuidados intensivos en comparación con el pico de la semana 23 (7.839 contra 1496). Se trata del registro más bajo desde agosto del año pasado.

Los casos están disminuyendo en todas las regiones del país. Desde el pico del mes de mayo, con un promedio diario de 26.850 casos, se registra un descenso sostenido. De esta manera, el promedio diario en junio fue de 20.322, en julio de 13.378, en agosto de 6.668, y en lo que va del mes de septiembre (con datos al día 17) de 1.688.

La mayoría de los departamentos del país se encuentran en situación de riesgo bajo. No se registran departamentos en situación de alarma epidemiológica.

La incidencia y la mortalidad en 14 días disminuyen desde junio de 2021 de manera constante.

La letalidad de COVID-19 en el país es de 2,2%. Con respecto al año pasado, en el 2021 se observa una disminución de letalidad en todos los grupos de edad.

El 97,2% de los pacientes con COVID-19 se recuperó.

Avance del plan de vacunación contra COVID-19 al 20/09

