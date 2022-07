El histórico conductor de Crónica HD Samuel “Chiche” Gelblung visitó a su colega Gastón Pauls en el destacado ciclo “Seres Libres” y reflexionó sobre las adicciones. Además de revelar sus pocas experiencias con la marihuana y la cocaína, el periodista reveló que era adicto a la ropa: “Cuando encontraba un pantalón que me gustaba, iba y compraba cuatro”.

El apoyo de Chiche a los adictos en recuperación

En uno de los primeros tramos de la entrevista, Pauls le consultó por qué aceptó la invitación y “Chiche” apuntó: “Porque estás haciendo una tarea muy importante, que es mostrar la otra cara del placer. Estás mostrando la verdadera cara”.

“Para los caretas que nunca conocieron lo que pasa en el mundo de la recuperación no es nada. Pero yo lo conozco, lo viví”, señaló y contó que participa de muchos foros para adictos en recuperación y brinda charlas de apoyo.

“Se cuáles son los dramas”, indicó Gelblung ante la consulta del conductor de Seres Libres sobre su motivación a dar ese servicio y luego remarcó: “Es importante ayudarlos. Ellos valoran mucho a los que se recuperan y a los nunca cayeron en eso”.

Las “ridículas” experiencias del conductor

Por otra parte, el famoso periodista reveló “mis experiencias con las drogas fueron ridículas”. A continuación relató: “La primera vez que fumé marihuana fue para el Mundial del 66, en Londres, en un cocktail en la embajada Argentina”.

“Yo era bastante purrete, era muy chico”, recordó y detalló: “Probé y me acuerdo de haber dado dos pitadas y después no sé qué pasó. Te juro”. “No sé si pasó una hora, dos minutos, diez minutos y me desperté mirando fijo un reloj”, agregó sobre el momento y aclaró: “Juré nunca más hacerlo”.

Sobre la posibilidad involucrarse con las drogas, Chiche explicó: “Alcohol yo nunca tomé, pero con cocaína me podría haber pasado. Yo transitaba mucho la noche y es muy común”.

En tanto, el conductor describió el proceso que él observó sobre la droga: “La cocaína vino de arriba para abajo. Ibas a cocktails muy ‘paquetes’ y en la mesa hay cocaína. No era una cosa oscura. A mí nunca me tentó”.

Momentos después, Gelblung relató otra insólita anécdota: “La única vez que probé cocaína fue en el departamento de policía, habían hecho un secuestro y me invitaron a verlo porque era periodista”.

“Me puse cocaína en el labio y se me durmió, se me cayó la boca porque era pura, pura”, completó entre risas.

De la misma forma, la figura de la televisión argentina señaló que vivió de cerca la adicción al consumo de drogas en gente muy cercana: “Lo padecí”.

Sobre esa situación describió que sintió “impotencia” porque “te cuesta entenderlo”. “Hasta que lo entendés y después tratas de acompañarlo”, indicó.

Las adicciones de Chiche

En otro sentido, ambos conductores de Crónica HD analizaron la problemática de las adicciones y Chiche consideró que “hay adicción a todo, a la fama, al cholulismo”. “En todos nosotros hay un gen adictivo a muchas cosas”, amplió su postura.

Allí Pauls pinchó al invitado sobre sus adicciones y Gelblung confesó: “Tengo un espíritu coleccionista. Me pasa con las lapiceras, con las camisas”. “Lo frené, era adicto a eso”, precisó sobre su situación personal.

“Para darte un ejemplo: cuando encontraba un pantalón que me gustaba, iba y compraba cuatro”, agregó Chiche respecto a su adicción a la ropa y completó lo anterior: “Me compraba de distintos colores y medidas por si engordaba”.

El conductor remarcó las consecuencias de su problema: “Llegó un momento en el que no tenía lugar en mi casa”. “Con la ropa yo era compulsivo, ahora si me preguntas cuándo compré el último pantalón, no me acuerdo”, concluyó Gelblung sobre su experiencia.

“Todas las campañas han fracasado”

Pauls también le preguntó cómo ve el futuro de las adicciones y el consumo de la sociedad: “¿Va a aflojar?”. “Está cada vez es peor, porque tiene que ver con la competencia. Hoy todos los símbolos que vos tenés de poder son exteriores”, planteó Chiche.

“Hoy una zapatilla da poder, te pueden matar por un par. Un celular da poder. Aunque parezca mentira, yo conozco gente que es adicta a la tecnología, para comprar, pero no lo usan. Tienen que tener un iPhone, tienen que tener lo último”, señaló.

Por último, el conductor de "Seres Libres" le consultó a Chiche por qué los políticos no se animan a ir al programa. “Tiene miedo porque no saben cómo encara esto. Temen que se malinterprete”, consideró, antes de cerrar: “Todas las campañas han fracasado y los políticos no quieren reconocer esos fracasos”.