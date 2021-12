La carrera de Elian Ángel Valenzuela, famoso con el seudónimo L-Gante, ha despegado de un modo meteorítico. Cada una de sus apariciones es noticia en las redes socieles. En este caso, el último fin de semana protagonizó junto a Cinthia Fernández un video en el que se los ve bailando Bar, el tema que el cantante lanzó junto a Tini Stoessel.

Como era de esperar, las escentas no tardaron en viralizarse y causaron revuelo. En las imágenes se ve que la panelista de Los ángeles de la mañana y el joven nacido en General Rodríguez se mostraron muy cerca de besarse.

A todo esto, Tamara Báez, la novia del creador de la “Cumbia 420″ y que hace poco tiempo se convirtió en madre de Jamaica, la primera hija de L-Gante, subió a sus historias de Instagram un sticker de un zorro con la leyenda: “Igualita”.. Junto a esta palabra se veía una figura de una zorra. Ante semejante frase, rápidamente comenzaron las especulaciones: ¿Era un mensaje para Cinthia?

El sugestivo mensaje de Tamara Báez después del sensual video de Cinthia Fernández y L-Gante https://t.co/zCXhx6GlPG — infobae (@infobae) November 29, 2021

La bailarina no se sintió aludida y contó que fue a ver el show del cantante en el Luna Park y que se cruzó allí con la joven de 22 años. “Me encontré con la mujer de L-Gante y le fui a hablar como corresponde. No sé si el tuit fue para mí, yo no me hago cargo porque no tenía nombre”, manifestó. Y aclaró: “Todos me apuntaron a mí, pero si hay algo que no soy es zorrita”. Por su parte, Tamara también se mostró molesta por el significado que le dieron a su posteo. “Yo no hablé con nadie sobre ningún video... Así que dejen de mentir, che... Señoras grandes mintiendo”, escribió.

Como si esto fuera poco, no es el único conflicto en el que se vio envuelto el artista en las últimas horas. El sábado por la noche, mientras estaba brindado un show en una disco de Paraguay, comenzaron los abucheos y alguien de entre el público le arrojó una lata de cerveza apenas 20 minutos después de comenzar con su presentación. Ante esta situación, el músico se retiró del show. Y, como sucede con todo lo que pasa a su alrededor, quedó registrado en un video, que luego se viralizó. “Los que me tiraron la lata que me chupen la p...”, expresó L-Gante justo antes de retirarse del escenario.

Por otro lado, L-Gante se encuentra en un gran momento de su carrera profesional después de romperla en su show en el Gran Rex en el que miles de personas bailaron y cantaron al ritmo de sus temas pegadizos.

En ese sentido, su pareja y mamá de su hija Jamaica, Tamara Báez, se mostró muy emocionada por la pasión que le pone a su carrera y le dedicó un conmovedor mensaje acompañado por una tierna foto del joven de 21 años junto a su beba.

"Estoy muy orgullosa de todo lo que sos y todo lo que lograste en tan sólo un año. Te amamos mucho, mucho, mi amor. Brillá siempre que te merecés esto y mucho más", escribió la joven madre en su cuenta de Instagram, plataforma en la que cuenta con más de 900 mil seguidores.

Asimismo, el día martes 30 de noviembre, unos malvivientes disfrazados de policías quisieron robarle a L-Gante. Esto ocurrió en General Rodríguez. Como no pudieron, asaltaron la casa de su vecina. Los delincuentes están prófugos.