El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el clima que se presentará este sábado, 10 de septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Si bien la mañana comenzó con bajas temperaturas, irá mejorando al correr de la jornada, ¿hasta cuánto llegará la máxima?

Para este segundo sábado de septiembre, se espera que el día continúe con el cielo despejado en la zona del AMBA. Allí, los vientos mantendrán una dirección al sector sudoeste rotando al este, y una temperatura que tendrá una mínima de 4 grados y una máxima de 20, según el reporte oficial del organismo climático.

Asimismo, informaron que la jornada se presentaría sin probabilidad de precipitaciones, donde los vientos correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Mientras que, en el caso de la humedad, el porcentaje será de un 66 y la visibilidad buena.

Según el SMN, después del mediodía el cielo continuará soleado, con una temperatura que comenzará en los 16 grados y al correr de la tarde alcanzará los 20. Además, el viento se mantendrá en la misma dirección sin estimativo de lluvias.

En tanto, ya por la noche, el clima volverá a tornarse fresco y rondará en los 13 grados, con el viento que encarará hacia el este a una velocidad de entre 7 y 12 km. por hora.







El clima para el resto del fin de semana



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también dio a conocer cuál será la temperatura prevista para mañana, domingo 11 de septiembre, tanto en la Capital Federal como en el Conurbano bonaerense. Según lo informado, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 8 grados y máxima de 18.

Mientras que los vientos comenzarán en dirección al sector norte y, por la noche, retornarán al este. Si bien la humedad se mantendrá a un 70 por ciento, la probabilidad de precipitaciones será nula.

Para el comienzo de la semana volverá a subir un poco la temperatura, el lunes habrá una mínima de 10 grados y una máxima de 20. El cielo comenzará con una mañana parcialmente nublada y con vientos en dirección al sudoeste.

Por lo pronto, el organismo climático no anticipa que haya lluvias para el resto de la semana. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán en el mismo rango, donde la máxima no superará los 22 grados. No obstante, el pronóstico podría verse modificado al correr de los días.