En tiempos donde se habla de la posible "mudanza" de la villa Rodrigo Bueno por la llegada de nuevas y lujosas torres en la zona de al reserva porteña, un hombre de nacionalidad peruana es protagonista de una historia que no se ve todos los días, y que tiene que ver exclusivamente con el arte culinario y sus clientes particulares.

El actor principal de este relato es el chef Elvis Barrera García, quien es el dueño del restaurante de comida peruana Peruvian Nikkei (ubicado en la casa 117 de la manzana 4, a la altura de avenida España al 1.800) y ofrece una opción de pescados, mariscos y otros platos a servicio de los estómagos exigentes.

.

Elvis, quien posee una gran experiencia en el rubro, tras aprender los secretos de la gastronomía en uno de los restaurantes más importantes de Palermo, le comentó a Crónica.com.ar que "vivo en el barrio, se dió la oportunidad y al principio fue muy complicado abrir acá porque nadie te conoce, además, poner un pequeño emprendimiento donde hagas sushi, comida que se vende en los mejores restaurantes, donde por ahi estás en un lugar donde no se vende esta comida y sí sandwich de milanesa o empanadas, yo me arriesgué bastante, pero al principio se sufrió, pero la gente después te va conociendo y te va llegando".

Lo cierto es que para disfrutar de los platos del emprendimiento no hace falta ir a Puerto Madero, Palermo, Recoleta o Avenida Corrientes, ya que en la zona donde está instalado el comercio, se pueden ver llegando camionetas de alta gama.

Uno de sus platos más exquisitos (Instagram).

Clientes de "peso"

Cabe destacar, que entre sus clientes habituales hay vecinos del lugar pero también empresarios, políticos y profesionales que asoman por el barrio Rodrigo Bueno para disfrutar de sus manjares.

Respecto a esto, Elvis sostuvo que "la verdad estoy muy contento porque digo siempre, el que prueba mi comida y me vuelve a pedir por segunda o tercera vez, quiere decir que le gustó, porque nadie va, pide una o dos veces porque sí, pide porque le gustó la atención, o la comida, algó le gustó. Me llama la atención, igual el barrio hoy está hermoso y urbanizado, estoy cerca de la comisaría sobre la avenida, pero la gente llega con normalidad y no hay problema, hay gente que por ahí no quieren entrar, pero otros sí".

Peruvian Nikkei está ubicado en la Villa Rodrigo Bueno (Instagram).

Con relación a qué se puede comer y qué precios podemos hallar, el chef relató que "te puedes encontrar con todos los precios, por ejemplo un plato va desde 650 a 1200 pesos. Mi especialidad son pescados, mariscos y sushi, ahora por ejemplo se puede encontrar con empanadas de langostinos con queso filadelfia y maní, con una salsa de tamarindo y también unas pechuguitas de pollo apanadas con panco, que vienen con papas fritas y una salsa tártara, o sea hay para todos los gustos, después la variedad de sushi que la gente lo está aprovechando mucho".

En tanto, el cocinero peruano confió que "tengo envíos y con eso como sobrevivimos a la pandemia, a los barrios cercanos trato de enviar algunos platos, pero a los que están más lejos no porque el producto no llega bien por la distancia. Me preocupan los platos calientes, por ejemplo, un lomo salteado no lo puedo enviar hasta Belgrano porque la carne se endurece y no es lo mismo, a pesar de que el plato es muy bueno".

.

Finalmente, Elvis tiene un objetivo claro a futuro: "Un señor gastronómico que vino de San Juan me estaba proponiendo asociarse, pero ahí quedo la conversación, pero me gustaria abrirme un local más grande donde se pueda trabajar más, ya que actualmente el local es chico, llega gente y nos quedamos sin lugar. Me encantaría que la gente pueda conocer mi marca acá en la ciudad de Buenos Aires y distintos provincias del país".