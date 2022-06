Una semana después de agotar las entradas para su novena fecha en el Monumental, la banda pop británica Coldplay rompió todos los récords con el anuncio de un décimo concierto en el estadio River Plate, estirando aún más su leyenda en materia de convocatoria de espectáculos internacionales en Argentina.

En diciembre del año pasado el grupo anunció su regreso a la Argentina. La alegría de los fanáticos era de esperarse: la relación de la banda comandada por Chris Martin con el público local quedó sellada a fuego cuando eligieron al país como lugar de inicio y de cierre de su gira "A Head Full of Dreams", entre 2016 y 2017. Con la pandemia en el medio y el lanzamiento de su nuevo álbum, Music of the Spheres, el paso por Buenos Aires prometía ser un éxito.

Pero ni las mayores expectativas de los músicos se igualaron al éxito que ya está cosechando su nueva gira en Latinoamérica. En un reciente video publicado por la banda a Instagram, Martin agradeció en persona la dedicación de sus fans argentinos en nuestro idioma natal: "Perdón por mi español, pero podemos anunciar hoy nuestro concierto final. Son 10 en River. Es increíble. Estamos muy agradecidos. Nos vemos pronto", confirmó el cantante.

La nueva fecha de Coldplay será el martes 8 de noviembre, y se suma a las presentaciones del 25, 26, 28 y 29 de octubre y el 1, 2, 4, 5 y 7 de noviembre en el Estadio Monumental, en el marco de su gira mundial "Music Of The Spheres". La banda lleva vendidas más de 550 mil entradas en el país, y con la nueva fecha superó la marca de Roger Waters por más shows en la cancha de River en una gira.

La reacción en las redes al décimo show de Coldplay

La banda liderada por Chris Martin causó furor en las redes sociales.

Como era de esperarse, el anuncio de la banda provocó una ola de reacciones que inundaron las redes sociales de los argentinos. El nombre de Coldplay se propulsó hasta la cima de las tendencias de Twitter, donde los internautas comentaron acerca del hito musical que logró la banda con humor y muchos memes.

Los fanáticos argentinos de la banda coparon las redes sociales con celebraciones, ya preparándose para agotar una nueva fecha. En medio de las celebraciones, no pudo evitar asomar algo de orgullo nacional por parte del que fue descrito por muchos artistas como el mejor público del mundo:

los de coldplay estan a 1 show de ser estos: pic.twitter.com/rim3SBZsVA — azu (@scarIettf4ncy) May 31, 2022

Jujuu 10 conciertos yo no elegí ser argentino solo tuve ese privilegio pic.twitter.com/v9T57En2ti — Santi (@santiagoordrgz) June 6, 2022

Varios de los usuarios en Twitter no pudieron evitar asombrarse con el increíble número de entradas que vendieron los británicos, bromeando con que sería suficiente dinero para pagar la deuda al FMI. Sin embargo, algunos internautas señalaron que un sector de la economía argentina se vería de lo más beneficiado por la gira de Coldplay:

Argentina: Agota 10 conciertos de Coldplay



El FMI: pic.twitter.com/VV3dIKTI7a — matías castañeda (@mc__) June 6, 2022

El trapito que va a laburar las 10 noches de Coldplay https://t.co/fcuqdmFQwd pic.twitter.com/DRn1IIvIMu — Kevin (@kevin_villalbaa) June 6, 2022

Pero no todo fue festejo en las redes: más de un usuario expresó su lástima hacia las personas que viven en las proximidades del Monumental, preguntándose si podrán seguir disfrutando de la música de la banda luego de 10 noches escuchando los mismos 12 temas. Los fanáticos de River, por otro lado, anticiparon con memes el estado de salud del pasto en el Monumental después de 10 shows agotados:

Bueno acá seguimos, 346 horas consecutivas de coldplay pic.twitter.com/hEFurpLTQG — Agustin (@M0nofasico) June 6, 2022