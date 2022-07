Las empresas de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) brindan un servicio reducido por segundo día consecutivo, en protesta por el atraso en el pago de las compensaciones que abona el Gobierno nacional. Este miércoles al mediodía hubo una reunión entre empresarios del sector y funcionarios del Ministerio de Transporte en búsqueda de una solución, aunque por ahora no hubo resultados concretos.

“Fue un diálogo con buena predisposición de ambas partes. En el mismo se habló sobre el estado de situación, que forma parte del diálogo permanente que hay entre las cámaras y el ministerio, ya que la situación lo amerita”, señalaron a la agencia Télam fuentes de la cartera que conduce Alexis Guerrera.

Pese a ello, no hubo anuncios sobre una fecha concreta para abonar los subsidios atrasados. Esa es la condición que ponen los empresarios para sacar a la calle todas las unidades. "Se están buscando paulatinamente las herramientas necesarias para que se pueda garantizar el servicio al usuario y no encuentre inconvenientes”, dijeron las fuentes.

Además del ministro Guerrera, estuvieron en la reunión el secretario de Transporte Interjurisdiccional, Marcos Farina, el subsecretario de Política Económica y Financiera, Carlos Vittor, y representantes de las cámaras del transporte urbano.

"El conflicto no se destraba, ambas partes se comprometen para seguir conversando", señaló Mario Vacca, de CETUBA, una de las cámaras que llevan adelante el reclamo. "No va a funcionar la totalidad del servicio, va a funcionar la mayor cantidad posible de colectivos", sostuvo Vacca, quien agregó que "la situación no es homogénea en todas las empresas, algunas van a mejorar y otras no".

La diferencia en el funcionamiento, alegan los representantes del sector, estará dada por la capacidad económica que tenga cada línea para afrontar los gastos diarios con la recaudación que obtienen a través de la SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) y que, según alegan, representa apenas el 10 por ciento de los ingresos totales, mientras que el resto depende de los subsidios que otorga el Estado.

Colectivos: cuáles son las cámaras que impulsan la reducción de servicios

La medida fue convocada por la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresario del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), que nuclean a la casi totalidad de las líneas que recorren la Ciudad y el conurbano.

"Las empresas llevan afrontados gastos correspondientes a mayores costos del primer semestre por un valor total equivalente a las compensaciones de un mes completo", dijeron en un comunicado conjunto.

También pidieron "disculpas al público por los inconvenientes que pudieran producirse”, pero justificaron la medida al señalar que “la racionalización tiene como objetivo evitar la paralización total de las prestaciones”.

José Troilo, de CEAP, explicó que "se nos agotaron las reservas, hay algunas empresas que no pueden pagar los insumos que necesitan para circular. Por ejemplo el combustible, que hay que abonarlo por adelantado para conseguirlo. Por eso reducimos los servicios, para poder estirar los días en que podamos seguir funcionando".

Colectivos: cuáles son las líneas que redujeron los servicios

Este miércoles por la mañana se volvieron a registrar largas filas de pasajeros aguardando el arribo de los colectivos en puntos neurálgicos de Capital Federal como en las inmediaciones de las estaciones ferroviarias de Once, Chacarita y Constitución.

Por esta medida, de acuerdo con lo que se informó, se ven afectadas entre otras las siguientes líneas de colectivo provinciales y municipales: 622, 628, 218, 284, 325, 378, 203, 910, 915, 49, 97, 126, 37, 524, 193, 86, 522, 527, 518, 53, 464, 463, 462, 320, 461, 303, 443, 244, 390, 302, 503, 506 A, 501, 95, 29, 105, 166, 236, 269, 395, 441, 443, 504, 634, 64, 306, 179, 914, 630, 180, 315, 440, 740, 291, 520, 228 F, 509, 114, 129, 143, 61, 62, 88, 502, 47, 118, 154, 45, 707, 333, 407, 437, 318, 295, 721, 59, 160, 620, 382, 911, 912, 350, 355, 313, 511, 501, 124, 80, 39, 102, 15, 2, 93, 4, 33, 621, 205, 185, 96, 123, 501, 500, 288, 311, 312, 329, 422, 328, 70, 501, 502, 503, 248 C, 351, 338, 406, 181, 46, 543, 544, 541, 561, 562 y 549.