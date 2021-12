Los argentinos somos amantes del buen café, y la ciudad de Buenos Aires es una de las capitales con más bares y restaurantes dedicados a esta bebida tan querida y social. Encontrarse a compartir un buen café es una invitación que no se puede despreciar. En primavera, verano, otoño o invierno, con calor o frío el café es la bebida por excelencia.

Los distintos tipos de cafés suelen atraer en igual medida, hay consumidores deseosos de gustar un buen expresso o café solo, el cortado o macchiato suele tener también mucha aceptación como el americano, en jarrito, café con leche o cortado.

También, es bueno tener presentes ciertos consejos para preparar el mejor café en casa y que los desayunos o momentos durante el día en que se beba sean realmente un placer. Esta bebida está compuesta por un 90 % de agua y es un gusto cotidiano y económico que solo requiere tener claras una serie de pautas para prepararla correctamente.

Y por supuesto, no abusar de las cantidades que se ingieren. Los expertos recomiendan "Conocer la procedencia, las características y los matices del café que se está tomando –como si se tratara de un vino. Esto es algo que casi nadie hace y, sin embargo, es indispensable para disfrutar la experiencia plenamente" asegura el especialista en café Diego López. Una de las cosas que recomienda nuestro experto es no añadir azúcar al café. "Si el café es bueno no lo necesita", apunta.

1. Para preparar un buen café es fundamental partir de buenos granos. Lo ideal es que estos granos tengan menos de 60 días desde el tueste. Esto es así porque el café, al igual que muchos otros alimentos, se deteriora en el tiempo en la medida en que está expuesto al oxígeno.

2. Intentá moler el café en el momento antes de prepararlo. Usar café que esté recién molido seguramente te resulte en un café más rico. Comprar un buen molino para tu casa será una de las cosas que más va a ayudar a mejorar tu café. Pero si no tenés un molino de café en casa, asegurate que el café haya sido molido al momento en que lo compraste y que la molienda sea la adecuada para tu cafetera.

3. Se recomienda usar 10 gramos de café por cada 160 gramos de agua. Tenés que tratar de mantener la relación entre café y agua de 1 a 16 cuando preparás café (excepto si tenés una máquina de espresso). Si no tenés una balanza en tu cocina, podés calcular que una cuchara de té bien llena tiene 10g de café y eso alcanza para preparar una taza mediana de la bebida.

4. Usá el bien caliente. Idealmente podés calentar tu agua a alrededor de 95 grados. Si el agua que usás para preparar tu café no está bien caliente, no se disuelven las partes del café que son solubles, como consecuencia, vas a lograr cafés lavados o con poco sabor.

5. Tomá el café en el momento en que lo preparás. El café debe ser bebido justo después de su preparación. No se debe recalentar el café (se va a poner muy amargo), ni dejar en ningún tipo de recipiente que tenga calor o fuego. Si querés, podés mantener tu café rico por hasta 1 hora si lo guardás en un termo.