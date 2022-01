Hace solo unos meses, Toto Kirzner reveló una horrible experiencia que le tocó vivir cuando solo tenía siete años. En el programa Podemos Hablar, contó lo siguiente: “no sé ni cómo se dice ni cómo se anuncia, pero en dos oportunidades abusaron de mí”. A raíz de esto, Adrián Suar contó cómo reaccionó al enterarse de la noticia.

En aquella oportunidad, el joven actor recordó el hecho. “Soy una persona muy ansiosa, que todo lo quiere ya. Y ese día quería ir a la casa de mi amigo y en donde vivía en zona norte habíamos alquilado una casa, cerca de donde vive mi mamá hoy en día, y yo estaba empecinado en ir a ver un amigo. Y ahí había trabajado una persona que yo no la tenía más que de vista, lo vi con un rastrillo, mientras yo estaba en la vereda, con una distancia como estoy acá ahora”, comenzó su relato.

“Nosotros sabemos quién es e íbamos a iniciar acciones, pero después hablamos con mi hijo y, como él contó, decidió no hacerlo", comentó Suar.

“Esa persona me empezó a hablar, y en un momento no sé por qué, pero se empezó a oscurecer todo. Y ahí dije: ‘Hay algo raro’. Porque soy una persona bastante intuitiva y me empecé a alejar. Él notó que me alejaba y tampoco voy a contar tanto detalle, porque es horroroso y no hay necesidad, pero bueno, finalmente ocurre. Me arrastra hasta la cama, ocurre eso espantoso, y lo mismo en otra oportunidad”, agregó el hijo que tuvieron en común el "Chueco" y Araceli González.

La reacción de Adrián Suar

En una reciente entrevista, el conductor y productor se refirió al mencionado episodio que su hijo le confesó dos años antes de hacerlo público. “Fue muy impactante cuando nos enteramos. Cuando lo contó en el programa, nosotros, con la madre (Araceli González), ya lo sabíamos dos años antes. Durante casi 15 años, no contó nada. Y fue muy fuerte para él, cómo lo vivió, como tantos chicos que tuvieron ese problema. Uno puede pensar: ‘¿Por qué no habló?’. Pero no hablan”, señaló.

Toto Kirzner hizo pública la situación hace unos meses en Podemos Hablar.

“Fue un abuso de agarrar, de toquetearlo, no llegó a ser un abuso más profundo como han sufrido algunos chicos o chicas, pero fue duro para un chico de siete años en un country conocido en Argentina, ahí adentro un jardinero que trabajaba ahí, que estaba en otras casas”, agregó el ex Solamente Vos.

.

Además, remarcó que fue el propio Kirzner el que decidió no tomar acciones legales. “Nosotros sabemos quién es e íbamos a iniciar acciones, pero después hablamos con mi hijo y, como él contó, decidió no hacerlo. Él tiene mucha sabiduría. Es un pibe muy especial, por su luminosidad, por su espontaneidad y por su manera de vivirlo. Pero igualmente, como padre, estoy atento en los últimos años a esas cosas que no son gratis. A veces pasan cosas en el seno familiar y vos decís: ‘No puedo creer que te pasó eso'. Y no te enteraste, pero pasó a metros”, manifestó Suar.