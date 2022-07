En tiempos donde los asuntos del amor son complicados y las fromalidades no están tan marcadas como hace unos años puede ser dificil reconocer si alguien quiere un noviazgo o solo quiere encuentros casuales.

Señales de que solo quiere chonguear

1. Te contesta cuando quiere: si cuando le mandas mensajes a esa persona o la llamas no te responde y después para que te conteste tenés que volver a llamar y te dice que estaba ocupada o que simplemente le dio fiaca responderte, mientras que vos cuando ella te busca le contestás a los segundos. Esta es una señal de que no está pendiente de vos y le da igual atenderte o no.

2. No le interesa saber mucho de tu vida: cuando están en una cita no te pregunta cosas sobre vos o sobre tu vida, no se interesa en tus gustos. Si solo sabe tu nombre y solo tiene registrado tu número de celular con eso es más que suficiente para esta persona. Claramente no está enfocada en querer algo serio con vos, solo sos alguien pasajero.

3. Todas sus salidas terminan en sexo: si salen juntos y quiere ir directo al grano y terminar en una situación intima, claramente te busca solo por sexo. Lo que esta persona busca es alguien fijo para satisfacer sus deseos sexuales, no un comapñero de vida.

4.Su vida es un misterio: no sabes absolutamente nada sobre sus amigos, intereses o su familia. Las personas que no comparten estos aspectos de su vdia con la persona que sale no tinen interés en hacerte partícipe de su vida.

5. Es un interesado (de tus bienes materiales, no de vos): te llama porque necesita algo de dinero, quiere que le prestes su auto o simplemente busca en vos un tipo de diversión que no encuentra en su vida.

Qué significa la palabra chongo

Chongo, una palabra que se filtró en el lenguaje de los centennials y se vovlió parte de la cotidianedidad. En las charlas de amigos suele aparecer como sinónimo de un levante ocasional, hace referencia a aquel o aquella persona con la que se sale en varios encuentros.

Se habla de los chongos y las chongas sin pudores, aunque no suele haber presentaciones sociales, ni a amigos ni, mucho menos, a familiares. Por lo general las salidas se dan en ambiente nocturno y alejado de zonas donde puedan conocer a algunas de las dos personas involucradas en el chongueo.

No implica compromisos: ni económico, ni familiar, mucho menos de estabilidad. Los chongos son una pareja sexual o un amigo con derecho a roce.