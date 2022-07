En miles de hogares, principalmente en los barrios populares, el invierno pone al desnudo la precariedad y las carencias que desencadena la falta de gas natural, y que se agudiza cuanto más se acercan las temperaturas a cero grado, puesto que las principales alternativas para paliar la escasez de dicho servicio, como las garrafas, no son suficientes para combatir el frío, teniendo en cuenta el excesivo consumo que implican y su costoso valor. Por lo tanto, recurren a otras opciones, más accesibles en precio, pero de sumo riesgo.

"Acá es todo precario", señaló Ángel, referente del "Centro Solidario Hoy Para Mañana", a modo ilustrativo de la imposibilidad de contar con el suministro de gas. En su caso, compra mensualmente siete garrafas; dos de ellas las emplea en su vivienda y el resto, en la elaboración del más de centenar de raciones que reparte a aquellos que no disponen de un plato de comida.

Este uso medido es habitual en todos los hogares que recurren a una garrafa de 8 kilogramos, una capacidad por demás limitada, que no alcanza para generar un ambiente cálido. En este sentido, el hombre reconoció que "a gas no podés ambientar nada, porque tenés que comprar las garrafas más grandes, si no, no te dura; aparte, necesitás una buena instalación".

Garrafas, el objeto que es una recurrente en las postales de las viviendas de los barrios menos pudientes.

En la misma situación, María, quien reside en una casilla del Barrio La Emilia, de la ciudad de La Plata, reconoció que "el frío se hace sentir mucho, porque la garrafa que compramos en los kioscos dura menos, en ocho días ya se termina".

Su condición resulta más extrema, dado que "nosotros no tenemos sistema eléctrico y no podemos prender estufa ni pava eléctrica". Por lo tanto, ella, como la mayoría de sus vecinos, se encierra en su casa cuando baja el sol, antes de que llegue la cruda helada de la noche.

Salamandras, estufas y hornos, los indispensables de cada invierno en barrios carenciados

La mujer tiene una salamandra en su casa, pero en las viviendas linderas sus moradores ingresan con las brasas, tras prender fuego a leña en la vereda.

En tanto, en el Barrio Popular 31 de Retiro, Marta remarcó que "si usamos la garrafa para prender estufas, se nos agota enseguida y, dado el precio, nos es muy difícil comprarla, por eso debemos ser ahorrativos en el consumo".

Por consecuencia, muchos adquieren estufas eléctricas, e incluso cocinas eléctricas. Al respecto, Lili, quien vive en el Barrio Popular Ramón Carrillo, en Villa Soldati, aseguró que "la usamos para la cocina. Después compramos estufas eléctricas, pero eso implica un riesgo".

La otra cara del frío: vivir con miedo a los incendios

El testimonio de la joven da cuenta de otro daño colateral de las carencias de gas en invierno: los riesgos de incendio. En referencia a los siniestros, reveló que "a una vecina se le prendió fuego la casa".

Por su parte, Marta agregó que "lo que se busca es acceder a una cocina eléctrica, que cuestan entre 5000 y 7000 pesos, pero eso generó muchos incendios por sobrecarga eléctrica".

Las cocinas eléctricas son un lujo al que los vecinos de los barrios carenciados no pueden acceder.

Por si fuera poco, existen otros riesgos del invierno para los sin gas: el estar expuestos a estafas. Al respecto, Lili reflejó, en forma elocuente que "muchos intentaron pagar a una empresa para que les hagan la instalación de gas y los estafaron dos veces, mi mamá es una de las damnificadas".

A su vez, cabe tener en cuenta que los usuarios no pueden saber con exactitud la duración de la garrafa, y eso implica no poder anticiparse a al fin de la provisión de gas. Peor aún, si sucede avanzada la noche, cuando solo unos ínfimos puestos de venta tienen sus puertas abiertas.

"El frío, y las formas en que están construidas nuestras viviendas hacen que el invierno sea insoportable y pese más".

En estas condiciones, la misma joven dejó en claro que "así intentamos subsistir, porque los que no tenemos gas subsistimos y nos resignamos a eso. En mi caso, desde que vinimos al barrio -Ramón Carrillo-, hace treinta años, vivimos a garrafa". Por otra parte, Marta consideró que "el frío, y las formas en que están construidas nuestras viviendas hacen que el invierno sea insoportable y pese más".

En la misma línea, María enfatizó que "cuantas más carencias existan, las bajas temperaturas más crudas son". Una triste y compleja realidad en la que están inmersas miles de familias postergadas... postergadas de gas natural.

Por M. R.