Si bien las milongas experimentan un volver a vivir semejante al que reflejaba hasta su cierre por la pandemia, todavía no logran volver a ser, puesto que el retorno tuvo lugar con modificaciones que les imprimen un matiz no habitual a dichos espacios tangueros. Por un lado, en muchos salones, los eventos se realizan respetando ciertos protocolos, aunque no en todos.

En este sentido, Graciela López, de La Milonguita, señaló que “ahora hay muchos cuidados, se piden vacunas, tapaboca, pero es a criterio de cada organizador; es fluctuante”. Por su parte, Enrique, bailarín profesional, agrego que “el único cambio más marcado es el uso del tapaboca, porque es un elemento incómodo para bailar, porque le quita oxígeno y aire al bailarín. Es contradictorio”.

“Cuando empezamos éramos veinte personas, y ahora somos doscientas. Una cantidad que pudimos comenzar a recuperar hace tres semanas, pero tardamos un montón, porque la gente tenía miedo o se había deshabituado a desarrollar otras actividades. El que viene a la milonga es amante de este género, y en muchos casos se trata de gente que está sola y en la milonga se relaciona con otros. Para ellos es muy importante”, sumó.

Además de cuestiones protocolares, los cambios se manifiestan en el desarrollo de la jornada milonguera, con duración horaria más reducida, son muy pocas las que se extienden más allá de la medianoche, y con cierta aceptación en el uso de ropa informal, sobre todo en aquellos lugares frecuentados mayoritariamente por jóvenes. A ello se le añade que la milonga ya no se realiza exclusivamente en establecimientos cerrados, sino también en plazas o parques, y a la gorra.

En base a estos nuevos aspectos, algunos tangueros consideran que ya no será lo mismo, y hay otros que sí, potenciados en el hecho de que todos volvieron a bailar en pareja, tras las burbujas y los temores de compartir una pieza de tango con desconocidos.