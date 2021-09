"Qué recuerdos cuando Susana me revoleó la salamandra", recordó Guido Scardia (21) en sus redes sociales. Hace 15 años, cuando el chico tenía seis, llevó sus mascotas a la sección Talentitos, en el programa de Susana Giménez en televisión y terminó llorando. Así tuvo lugar uno de los momentos más memorables de la pantalla chica, que luego fue reproducido miles de veces con los videos de la plataforma de YouTube.

La secuencia es conocida y pese a ello, sigue siendo una de las más desopilantes. El pequeño Guido sacó de un tupper de plástico a Sala, como llamó al animal, y se la mostró a la conductora, que le preguntó "¿por qué tiene la boca abierta?". “Muerde pero no tiene dientes. No duele”, aclaró su invitado.

“¿Ah, no duele? A ver...”, siguió Susana, introdujo su dedo en la boca del animal pero agitó su mano y la salamandra voló por el estudio. Mientras la diva intentaba recomponerse del susto, el niño comenzó a llorar. Apareció un integrante de la producción y comenzó la intensa búsqueda entre la escenografía. “¡Agarrásela!”, le pidió la conductora a los gritos.

En esas circunstancias, Giménez se vio obligada a mandar un corte comercial con el fin de resolver el incidente. “Mañana te compramos cuatro si querés. Pero ahora la vamos a encontrar”, prometió antes de salir del aire.

Guido, a sus seis años con la salamandra y a sus 20 años.

“Ahí vinieron más Susanos a buscarla y también se sumó mi papá, que la terminó encontrando”, recuerda Guido en una entrevista a Teleshow y aclara que tiempo después de lo sucedido liberó a la salamandra en el patio de su casa en San Martín. “En esa época no le tenía miedo a ningún bicho", dijo. Además de Sala, tenía una tarántula que le "caminaba por los brazos y la cabeza". "Ahora creo que no lo haría ni loco”, cuenta. Hoy sólo tiene un perro y una gata.

Y explicó: “De chico siempre fui de tener animales no convencionales. Es algo que me inculcó mi papá. También tuve sapos y serpientes". A los seis años, él estaba "convencido" que iba a mostrar mis animalitos. "No tenía dimensión de que era uno de los programas más vistos de la televisión argentina ni que era tan groso”, agrega.

En la actualidad, Guido estudia la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabaja en un estudio de cobranzas. “Muchos me preguntaron si estudio abogacía para hacerle juicio a Susana, ¿cómo voy a hacer eso?”, dijo el joven que es hincha de Boca y quien disfruta de jugar al fútbol con sus amigos.

Desde los nueve años es scout en el Grupo Scout Laureano Baudizzone. También le gusta el rap y freestyle e incluso llegó a competir en algunas plazas: "Todavía no lancé ningún tema, pero compongo, así que en cualquier momento lo hago”.

Si bien dice que le escribió a Susana por las redes, la diva no le contestó, aunque no descartaba la posibilidad de reencontrarse algún día y poder mostrar su talento en televisión.