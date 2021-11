Cuando los argentinos viajan al exterior, suelen comparar mucho, por no decir todo. Precisamente, una de estas áreas de comparación es el transporte público. Trenes, subtes y colectivos, todos caen en la “volteada”. Precisamente, uno de estos casos se viralizó en Twitter por su originalidad.

Resulta que usuario tiene una amiga que se encuentra valija en mano en la ciudad de Hamburgo, ( Alemania) y esta decidió subir una “story” a sus redes sociales mostrando una estación de tren de la ciudad. Este muchacho, con un poco de malicia, decidió compartir la imagen en la red social del pajarito y compararla con una estación cualquiera de Argentina.

Esta es la estación de Hamburgo viral

“Una amiga está en Hamburgo y subió una story en una estación de tren y es literalmente cualquier estación del Mitre”, redactó. Esto no tardó en viralizarse y, al momento de escribir esta nota, cuenta con casi 22 mil “me gusta”, 462 retuits y 161 comentarios, entre los cuales se destacaron los siguientes.

Una amiga está en Hamburgo y subió una story en una estación de tren y es literalmente cualquier estación del Mitre pic.twitter.com/LbUcnjQ8gp — lucas (@chototorta) November 6, 2021

“Es Haedo”, “parece la estación de Coghlan”, “tengo la teoría de que su amiga no está en Alemania”, “Dios te juro que antes de leer el tuit vi la foto y pensé 'uuu una foto del mitre voy a leer con atención el tuit'”, “es que cuando vivís allá (y yo viví 27 años en Merlo) tendemos a comparar Merlo con Madrid o París y no Merlo con el Merlo de España y el Merlo de Francia (que los hay) Es como si Europa compararan la zona jodida de cualquier país con Puerto Madero”,“faltan los manteros y el chipa”, “y no les cuento cuando en Ámsterdam tuve que subir a un tren, con escaleras como el Belgrano Norte de antes. Hace algo, Máxima” y “es una mezcla de Ramos Mejia con Liniers”, fueron los más destacados.

Para aprovechar la mención de los trenes en Hamburgo, vale la pena destacar que en esa ciudad se encuentra el primer tren completamente automatizado del mundo. Este avance tecnológico es producto del trabajo en conjunto de Siemens y el operador ferroviario alemán Deutsche Bahn (DB). “Con las operaciones ferroviarias automatizadas podemos ofrecer a nuestros pasajeros un servicio significativamente ampliado, más confiable y, por lo tanto, mejorado, sin tener que colocar un solo kilómetro de vía nueva”, expresaron en un comunicado.

Además, detallaron que esta nueva modalidad permita transportar un 30% más de pasajeros, mejorar bastante la puntualidad de los vagones y ahorrar un 30% más de energía.