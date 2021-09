La relación entre un nieto y una abuela es única, fruto del amor más puro y entrañable. Un vínculo que a lo largo del crecimiento de un chico cobra un lugar irremplazable por cualquier otro sentimiento.

Sin embargo, pocos pueden decir que encontraron en ella la idea de ayudar a otras personas de su misma edad ante una situación de emergencia que pueda poner en riesgo su salud y haber podido llevar adelante una solución en conjunto.

Tal es el caso Christopher Chancé, un joven de 18 años que logró llevar adelante con la colaboración de su abuela Luisa Pérez, de 83 años, una app a la que bautizó con el nombre de “Cuidalos”, para ayudar a adultos mayores a comunicarse con sus familiares de forma sencilla ante una emergencia.

“Dos años atrás pensé en la posibilidad de poder inventar algo que sea gratis y que a la vez ayude a muchas personas. Por otro lado, mi abuela cada tanto recibía la visita de la ambulancia porque le subía la presión, lo que me despertó la idea de que podría necesitar una aplicación”, explicó Chancé, en diálogo con cronica.com.ar.

Origen

Oriundos de Venezuela, Christopher se mudó a los 9 años junto a su madre y a su abuela Luisa a la ciudad de Buenos Aires, en donde encontraron un lugar de pertenencia y en donde el joven emprendedor desde muy chico comenzó a desarrollar sus ideas.

“Mi mamá me compró una computadora a los 8 años y comencé desde esa edad a formatear juegos, buscar tutoriales y ser curioso en cómo funcionaba la PC. Con el tiempo empecé a desarrollar con 12 años sitios y fui aprendiendo, adquiriendo experiencia y conocimientos”, contó.

Abuela y nieto muestran orgullosos la app "Cuidalos".

Pero Christopher considera que fue recién a partir de la aplicación “Cuidalos” pudo encontrar algo con que desarrollarse “mejor empresarialmente y al mismo tiempo poder ayudar a la gente”.

“Hablé con mi abuela y me dijo que necesitaba algo que la haga sentir más cuidada en la calle. Entonces decidí armar esta app y ella me ayudó a probarla. Le decía que me avise si se sentía mal, y si lograba reportarme la emergencia, aprobaba esa función”, enfatizó el joven.

Sobre esta línea, el emprendedor hizo hincapié en que “había visto pocas aplicaciones para ayudar a los adultos mayores”, algo que se debía según opinó a que “las empresas no ven muy rentables este mercado”, pero que él decidió “aceptar el desafío de buscar algo que sea de fácil manejo para ellos”.

Al respecto, Christopher agregó que “ya en la primera semana se bajaron 1500 personas la aplicación” y que se ha cruzado con muchos adultos mayores que le han dado su devolución de cómo funciona la app que le han hecho “sentir bien de poder ayudar a tantos abuelos”.

Un amor inseparable

“Lo que más me gustó del proyecto es que pude ayudar a mi propia abuela. Me quedo más tranquilo cuando sale de que pueda contar con esta forma de avisarnos si le sucede algo”, subrayó.

Por su parte, Luisa sostuvo en diálogo con este medio que se sintió “muy bien” de poder ayudar a su nieto y resaltó que “siempre fueron muy unidos”, ya que él creció y vivió toda su vida con ella.

La mujer de 83 años expresó que, a pesar del paso del tiempo, se siguen manteniendo algunas costumbres de Venezuela en su casa que le permiten estar conectada con sus raíces.

El joven aprendió programación a los 8 años de edad.

Una de ellas es la realizar “pabellón”, que consiste en un plato que contiene “caraotas negras guisadas (frijoles negros), carne mechada, arroz blanco y bananas maduras fritas”, y es uno de los platos más tradicionales de ese país.

A su vez, Luisa remarcó que fue recibida “muy bien por la gente de Buenos Aires” y que es un lugar en el que disfruta estar, mientras que el tiempo de cuarentena le ha servido para estar “mucho más tiempo” con su nieto

“Ella por temas de salud y por la pandemia intenta salir menos sola, así que pasamos mucho tiempo juntos en casa. Poder compartir este proyecto con ella y hacerla parte para mí fue algo muy gratificante”, resaltó Christopher.

“Cuídalos” fue desarrollada tanto para el sistema operativo iOS como para Android y funciona como una solución digital con una serie de recursos para que los adultos mayores sean cuidados por sus familiares o seres queridos.

En relación al funcionamiento de esta aplicación, se les permite por un lado a los “protectores”, que son las personas cercanas al adulto mayor en cuestión, crear una ficha médica del usuario, acceder a información en diferentes circunstancias, y la posibilidad de monitorear a más de una persona de la familia.

Por su parte, los “protegidos”, que son los adultos mayores, pueden usar la aplicación que tiene una interfaz de uso simple, incluye un botón de emergencia que envía alertas al instante, un detector de caídas, y un sistema que llaman “anti-pérdida” que comparte la ubicación en tiempo real.

“La principal característica que brinda esta app es la seguridad que le da al adulto mayor. Tiene un botón de emergencia si se siente mal, lo que le permite en 20 segundos avisar a todos sus familiares que le sucede algo, sin perder tiempo en llamarlos uno por uno y que lo atiendan”, destacó.

Por M.C.