Un año más de vida para “Crónica”, pero sin dudas que este no es un año más. En todos los sentidos. Pero mucho menos, claro, es un año más si al deporte nos referimos. Se viene Qatar 2022 y todos los argentinos, quizá como nunca antes, dejan salir a flote su esperanza de volver a gritar “campeón del mundo”.

La Scaloneta, que nació casi de la nada y bajo un gran interrogante general, fue partido a partido construyendo una enorme ilusión colectiva, afianzada aún más con la conquista de la Copa América. Un proceso exitoso que, como siempre, se pudo ver reflejado en las distintas plataformas informativas del diario, desde el tradicional papel hasta la web y las redes sociales. Y con ese mismo compromiso y rigor periodístico, pero sobre todo con esa misma pasión, es que “Crónica” cubrirá en pocos meses un nuevo Mundial.

En Abrazo de Gol ya nos preparamos para salir a la cancha con todo, como cada cuatro años en que el planeta fútbol posa sus ojos en un solo lugar, durante casi las 24 horas de un mes corrido. Esta vez será con la particularidad de que la competencia tendrá lugar prácticamente a fin de año, ideal para levantar las copas y festejar poco después por una Argentina que vuelva a hacer historia. En eso confiamos y para eso nos preparamos.

Pero, claro como siempre, en “Crónica” tenemos bien claro que el fútbol es de todos y lo viven todos, del primero al último, y que no solo la Selección y la cita mundialista acaparan la atención de los fieles lectores.

Por eso redoblamos y multiplicamos nuestra idea de darle lugar a cada equipo de cada categoría, desde los más grandes hasta los más chicos, haciendo foco también en el Ascenso, de la manera en que lo venimos haciendo desde siempre y de la manera en que, sin dudas, ningún otro medio lo hace.

Cumplimos 59 años ininterrumpidos de informar de una forma particular, única, que ya es una marca registrada, incluso en el fútbol y en el deporte en general, pero siempre tratando de progresar y adaptarnos a los cambios y a los tiempos que corren. Un año más de vida para “Crónica” en el marco de un año que no es uno más. Y en el cual en Abrazo de Gol, como en todo el país, esperamos brindar con una sonrisa mundial, no solo con el diario bajo el brazo, sino también con la Copa.