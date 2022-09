En Argentina existe una pequeña colectividad que reúne a cientos de personas de distintos puntos del país para celebrar, cada 7 de septiembre, el Día Internacional del Pelirrojo. Hacemos referencia al Pelirrojos Club, una comunidad de personas con el particular color de pelo naranja-cobre o granate, que tiene la finalidad de celebrar momentos de risas, bailes, y sobre todo, compartir historias y experiencias. Desde ya, su presencia no pasa desapercibida.

Pelirrojos Club tuvo su origen hace diez años atrás, y hoy en día reúne a personas coloradas en más de una decena de países hispanohablantes. Su fundador, Omar Fornataro, creó la colectividad con una finalidad meramente recreativa y, en diálogo en exclusiva con cronica.com.ar, explicó el origen del mismo, la convivencia con cada uno de los integrantes de la comunidad y las particularidades del gen que los caracteriza.

Omar Fornataro, fundador de Pelirrojos Club

El 23 de noviembre del 2013 fue el primer encuentro en Capital Federal, en "La Papelera", ubicada en la calle Honduras al 4945. Así fue el principio de las juntadas del grupo de personas pelirrojas que, según el dato estadístico, se estima que representan el 1,5% de la población nacional. Hasta el día de la fecha han organizado encuentros populares como en Rosario, Córdoba y Mendoza. Este último resultó ser uno de los más convocantes, con la presencia de aproximadamente 300 personas entre pelirrojos, sus familiares, amigos, allegados y curiosos; todos reunidos en el Parque General San Martín.

"Fue una juntada espectacular. Si nuestro pelo llama mucho la atención, imaginate todos juntos en un mismo lugar" hizo alusión el fundador de la comunidad en relación a la juntada de pelirrojos en noviembre del 2021. Pero no es el único motivo de las reuniones: además, se juntan en otras fechas particulares como San Patricio, San Valentín, entre otras celebraciones. También Evalúan la posibilidad de viajar el año que viene a Bariloche, en fechas de Pascuas. Pero lo más próximo es la juntada del 10 de septiembre, a las 14 hs, en el icónico Puente de la Mujer de Puerto Madero.

La convocatoria para el próximo sábado (Facebook: Pelirrojos Club)

La colectividad de pelirrojos traspasó las fronteras y hasta cruzó océanos para seguir expandiendo la iniciativa. Es decir, en 2018, algunos integrantes de la comunidad viajaron hasta España para hacer la fundacional en el país europeo, lo que generó que también la tradición de los 7 de septiembre, entre otras celebraciones, sean festejadas por el grupo de pelirrojos de allí.

Sin embargo, la finalidad de las reuniones no sólo se trata de momentos únicamente festivos. Fornataro contó que ciertos integrantes de la comunidad tienen la intención de crear una ONG con fines benéficos: "a mí me encantaría hacerlo en algún momento. Cuando podemos también hacemos donaciones para personas necesitadas o alguna comunidad que requiera de ayuda".

Algunas particularidades de las personas pelirrojas

El característico color de pelo rojizo no pasa desapercibido. Desde su infancia en San Antonio de Padua, Omar contó su experiencia siendo el único integrante de su familia con el particular color de pelo: "según cuenta mí mamá, me iban a ver a mí porque era pelirrojo. Lo mismo me pasó durante la infancia y en el colegio". De carácter inquieto y revoltoso, contó que le "llamaban la atención fácilmente" a pesar del reconicimiento que "si son todos relativamente iguales y hay un punto rojo que se mueve, obviamente se llama más la atención"

Pero la pregunta es , ¿Qué tienen de especial las personas pelirrojas? Los científicos colaboraron con respuestas a la cuestión. Investigaciones datan que las personas pelirrojas aparecieron hace aproximadamente 50.000 años, con una mutación genética denominada MC1R. Existen cinco variables de pelo (Castaño rojizo, Cobre, Tiziano, Rubio fresa y Jengibre), y una sexta tonalidad, con el ejemplo conocido de Lionel Messi y su barba pelirroja, quién heredó una sola versión mutada del gen en cuestión, y por esa razón, existe el caso del pelo castaño oscuro y barba colorada.

En las juntadas se reúnen personas de todas las edades

Científicos han estudiado las características del gen y destacaron particularidades que personifican a los pelirrojos. Por su delicada piel, tienen que usar protector solar de forma persistente para evitar la formación de un cáncer. En su mayoría son fotofóbicos, por lo que la luz intensa del sol les provocan un mal a la vista. Y un dato no menor: necesitan anestesia por tener el umbral de dolor un poco más alto de lo normal. ¿Una curiosidad más? Los pelirrojos tienen menos cantidad de pelos en proporción a rubios o morochos, pero el cabello es mucho más grueso.

"Nuestro gen es hereditario, recesivo y caprichoso", calificó Fornataro a su particular genética. Las madres que acompañan a los hijos a las juntadas aprovechan para despejar sus dudas. "A veces me preguntan 'en mí familia no hay ningún pelirrojo, ¿cómo puede ser?'. Yo cuento mí caso particular que soy pelirrojo descendiente de una cuarta generación, por un tatarabuelo", a lo que también afirmó que ninguno de sus parientes es colorado, y en ciertas ocasiones se puede heredar el gen hasta de una sexta generación.





Convivir con la estigmatización social

Si bien Omar aclaró que Pelirrojos Club no es un grupo de autoayuda, gente pelirroja o familiares acercan sus inquietudes y complejos en los momentos de juntadas. Desde el grupo tratan de aconsejar a su manera: "Es una cuestión individual de cada uno. Lo principal es desarrollar la autoestima, porque no somos ni más ni menos que nadie".

Una postal del Dia Internacional del Pelirrojo, en 2021, en Puerto Madero

Esto trae a colación una realidad que, aún en día, cierta parte de la sociedad vincula a las personas pelirrojas con la desgracia o la atracción de la mala suerte. Dicho pensamiento data de antepasados, que ante la "ignorancia" y falta de datos científicos de la época, el mito fue expandiéndose hasta tiempos actuales. Desde creencias relacionando brujerías, incestos o la existencia de gente colorada a base de la "menstruación" de su progenitora, todo se fue desvirtuando con el paso del tiempo.

El mito relacionado a la mala suerte tuvo su origen desde comienzos de las luchas por la expansión en Europa del norte. El imperio romano, en un intento de conquista, fue severamente derrotado de la forma más aberrante y sádica por parte de los Vikingos. Los romanos, para justificar las derrotas, comenzaron a difamar a las personas con rasgos colorados diciendo que "eran demoníacos" y así lo difundieron por toda Europa Occidental: "tengan cuidado si ven personas pelirrojas, que pasarán cosas malas".

En la Biblia también caracterizaron a ciertos personajes históricos como Judas Escariote, Caín (que mató a su hermano Abel) y María Magdalena, en un acto de graficar a los que cometieron algún acto desleal. Hasta el propio Galileo Galilei sufrió en carne el calvario sólo por su condición de pelirrojo: por afirmar que el mundo giraba alrededor del sol, tuvo que pedir perdón a la Iglesia porque su vida corría peligro.

En tiempos actuales, se replicó el mito y la cábala para justificar la mala suerte comenzó a crecer: "Lo que después se da acá en la Argentina particularmente es una deformación de la historia que lo adoptó la gente cabulera, más que nada la gente del fútbol". Aún así, Fornataro destacó la evolución de pensamiento en el país y, lejos de entrar en la polémica de los comentarios negativos de los famosos "haters", la alegría y armonía de la comunidad ignoró los prejuicios

Los niños también dan el presente en las juntadas

"¿Qué poder podemos llegar a tener nosotros? o el mismo ejemplo para las personas que no pasan por debajo de una escalera por 'mala suerte'. Son temas ridículos que, hoy en día, salvo para los cabuleros o para los 'haters', puede llegar a tener valor mismo de seguir difundiéndolo, y no por otra cosa. No creo que una persona con todas las luces se lo crea" reflexionó Omar Fornataro.



Para contrarrestar lo anteriormente dicho, Omar redobló la apuesta: "Puedo decirte con seguridad y orgullo que desde la creación de Pelirrojos Club, han venido muchas castineras para que participemos en publicidades y hasta para actuar". Lentamente lograron ocupar espacios laborales donde la estigmatización era moneda corriente, y en conjunto con el progreso de la sociedad, de a poco fue quedando atrás ese pensamiento con connotación discriminatoria. En esa línea, Fornataro destacó la labor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que contribuyó a que el cambio sea posible.

¿Cómo superar los complejos que traen los prejuicios?

Si bien el pensamiento de la sociedad fue sufriendo transformaciones para el bien, cierta gente de la comunidad sigue presentando complejos, desde algún trauma surgido en la infancia, trasladándose a la etapa de la adolescencia. El creador de la comunidad hizo referencia al instinto natural de la "curiosidad" de los más pequeños: "Desde la etapa de la primaria, los niños empiezan a ver las diferencias corporales y las hacen saber: '¿Por qué es gordito?, ¿Por qué lleva anteojos? o ¿Por qué es pelirrojo?'. Los chicos, a mí parecer, pueden parecer ser crueles por las preguntas, pero es el mismo instinto del ser humano, y esas cuestiones lo van replicando a lo largo de los años".

Omar Fornataro estuvo presente en la juntada en Rosario, en el 2019

En ese punto específico, y a modo de consejo, desde la comunidad acompañan a afrontar ciertas complejidades con experiencias y vivencias de otras personas que pasaron por la misma situación y que han superado algún trauma. "Es una cuestión de personalidad de cada uno. Primero y principal, te tenés que gustar vos mismo y decir 'este soy yo y así voy a ser toda la vida'. El problema lo tiene la otra persona, y si te critica es porque tiene cosas por esconder", justificó

Superación y confianza. Estos términos útiles para afrontar la vida fueron utilizados por Fornataro para ayudar a cambiar una forma de pensamiento que perjudica el autoestima y no deja avanzar hacia algún propósito. "Yo les pregunto '¿Y vos qué querés ser en la vida?'. Hay personas que fueron más allá de las cargadas y es un ejemplo para seguir adelante. Las críticas de la sociedad no se van a borrar de un día para el otro, esto va a quedar siempre así", explicó Omar a modo de reflexión y tratar de ayudar a la gente a superar la barrera de la complejidad.

De esta manera, Pelirrojos Club continúa expandiéndose y cada vez son más las personas que se acercan a saber un poco más de esta pequeña comunidad. Lejos de los comentarios adversos, lejos de importar lo que opinen las demás personas, lo positivo que rescatan de las juntadas son las risas, experiencias de vida y las ganas de divertirse en cada momento compartido en las juntadas. Y a modo de reflexión: "Como dice el dicho: si tenés que llegar a algún lado y por cada perro que ladra le vas a tirar una piedra, nunca vas a llegar a destino. Ponete un objetivo y seguí adelante a pesar de lo que te digan los demás"