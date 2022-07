Willy Mascetti tenía 77 años y era uno de los comunicadores más relevantes del interior del país, ya que había trabajado en los principales medios de la provincia de Neuquén. El hombre se había desarrollado tanto en televisión como en radio y había cosechado grandes reconocimientos durante su carrera profesional. Hace pocas horas se comunicó el triste desenlace y generó gran conmoción entre sus compañeros y la audiencia que lo acompaño en sus años de intenso trabajo.

Fue un locutor apasionado que participó en muchos proyectos de LU5 y Canal 7 de Neuquén. Con más de 30 años de trayectoria, se había convertido en un gran referente no solo en su región natal sino en toda Argentina. Según se informó, el fallecimiento fue el 18 de julio y la causa del mismo fue el contagio de Covid-19 que desencadeno otros malestares. En cuanto a la despedida, fue hace muy pocos días.

El medio donde trabajo gran parte de su vida, LMN, lo recordó y mostró su dolor ante los hechos. "Sus colegas de los medios, en medio del dolor hoy lo despiden, se lo llevó el COVID, partió este lunes al mediodía. Remontando hacia el cielo, como aquella vez que llegaba tarde al canal, pero esta vez para llegar impecable como un Ángel rumbo a eternas aventuras, en el paraíso de la gente buena a las que, por haber vivido una vida tan corta, pero intensa nunca podremos olvidar", comentaba el comunicado publicado.

Así lo despedían en LMN Neuquén.

A fines del 2021, el conductor fue homenajeado y recordó con emoción parte de su carrera. "Estuve trabajando en el canal como locutor comercial y en algunos programas también durante las décadas del 70´, 80´ y 90´ no de corrido porque suelo viajar mucho. Por aquel entonces estaban solamente LU5 y Canal 7 y muchas de las personas que trabajábamos en la radio también lo hacíamos en el Canal. Aunque también estaban la emisora de Gral. Roca y de LU19 de Cipolletti, LU5 llegaba a todos lados".

El comunicador también mencionó al respecto "A principio de los 70 no estaba pavimentada la calle que llegaba hasta el canal y a mí me tocó mucho tiempo hacer la apertura a las 12 del mediodía que era mi turno. Me acuerdo que un día de mucha lluvia se había formado un enorme lodazal de arcilla colorada muy resbalosa. Subir eso para llegar al canal era dar un paso para adelante y dos para atrás".

Willy Mascetti, es considerado como un trabajador incansable de la radio y televisión. Hizo de su paso por los medios un ejemplo a seguir y por eso hoy muchos colegas lloran su muerte. Asimismo, cabe destacar que fue un gran maestro para muchos de sus compañeros y para la audiencia que día a día esperaba escuchar su simpatía.