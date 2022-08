¿Quién no quiere ser millonario? Diariamente, miles de personas prueban suerte en la quiniela y lotería, sin embargo, no todos tienen la suerte. Hace pocas horas se informó que una persona oriunda de la provincia de Córdoba se hizo del premio mayor del Quini 6. En el pueblo era todo una fiesta y alegría, sin embargo, el ganador nunca dio la cara y ahora las dudas acerca del caso no dejan de crecer.

El Quini es uno de las competencias poceadas más populares de Argentina porque acumula premios exorbitantes que más de uno desea. Pese a la cantidad de adherentes, el juego no es fácil y posee 3 modalidades de apuestas para que el consumidor tenga algún tipo de recompensa: tradicional (Primer Sorteo y Segunda del Quini), revancha y siempre sale.

Un cordobés se llevó el pozo histórico del Quini 6 de más de $780 millones https://t.co/ueC0ULaiQQ pic.twitter.com/dyGcKLihb8 — Loteria de Santa Fe (@loteriasantafe) August 22, 2022

En busca de un millonario

Como cada domingo por la noche, el sorteo tuvo su curso y corono a una nueva persona como millonaria del gran premio de $786.539.640,35. Según lo informado, el ganador vive en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba que se llama Carnerillos y los números que lo hicieron vencedor fueron 29 – 12 – 37 – 11 – 42 – 23.

La alegre noticia impactó y causo furor en los dos mil habitantes que tiene la localidad que se encuentra a unos 229 kilómetros de la capital de la provincia. Todos esperaban con ansias que llegara el nuevo millonario a la agencia, pero nunca lo hizo. Al pasar las horas, las especulaciones acerca del individuo comenzaron a circular y se inició una investigación local.