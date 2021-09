El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, señaló que "en los primeros días de octubre" se anunciarán "seguramente" nuevas medidas sanitarias de apertura frente a la pandemia y reiteró que, para retirar el uso del barbijo en exteriores, esperarán a cubrir al 70% de los porteños con dos dosis.



"Los primeros días de octubre seguramente hablaremos con la ciudadanía y le contaremos cómo seguimos en base a avance de la vacunación y la situación epidemiológica", dijo el titular de la cartera sanitaria en rueda de prensa y recordó que "el jueves pasado el jefe de Gobierno informó que habíamos pasado a la etapa 4 de las seis que tenemos planificadas".



Consultado sobre el uso del barbijo, que el Gobierno nacional recomendó que podía evitarse en lugares abiertos siempre que no haya personas en cercanía, Quirós reiteró que "hay evidencia internacional de que cuando el 50% de la población general ya tiene las dos dosis la circulación de Delta no se detiene pero no hay casos graves, mientras que cuando alcanzan el 70% con doble dosis a Delta le cuesta circular por la comunidad, es decir que la curva se empieza a enlentecer porque disminuyen los contagios".

.

" En laantes de liberar el barbijo porque el barbijo es un gran protector; muchos países liberaron el barbijo y después tuvieron que volver para atrás", indicó el funcionario.En relación al resto de las, Quirós repitió que coincide conConsultado sobre la posibilidad de queresuelva que no permitirá el ingreso de personas, Quirós consideró que "sería razonable que los países aceptemos como vacunados a las personas que hayan completado su esquema con las vacunas autorizadas en su país de origen porque cada pueblo es autónomo y tiene todo el derecho de definir cuáles son los esquemas válidos".

.

Sobre los protocolos de las elecciones, señaló quey que "puede ser que esto haya generado demoras": "algo muy importante es que las elecciones no generaron ningún impacto en los contagios, de hecho los casos siguen bajando", dijo e indicó que esto "le da tranquilidad a las personas para que puedan volver a votar en noviembre".El promedio diario (de últimos siete días) actual de casos en laes depor(confirmados sobre test realizados) se encuentra en 1,5%.En relación a la vacunación, el, " lo que indica sobre todo el alto nivel de aceptabilidad de las vacunas de la población porteña", sostuvo Quirós, e informó quede la población general y el 59,5% con las dos.