Un jornada complicada se avecina en la Capital Federal y alrededores, en donde las organizaciones piqueteras anunciaron que van a cortar este jueves los principales accesos a la Ciudad y puntos de referencia, como así también en al menos 17 provincias, en reclamo de "trabajo genuino" y asistencia alimentaria a comedores comunitarios, entre otras demandas.

De la denominada "jornada nacional piquetera" participarán el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, el MIJD, el Movimiento 29 de Mayo, el Bloque Piquetero Nacional, el MTL Rebelde, el CUBA-MTR y el Frente de la Resistencia, entre otras organizaciones.

.

El "Frente Piquetero", que está compuesto por unas 40 organizaciones populares, tiene previsto bloquear desde las 9 de este jueves siete de los principales accesos a la Ciudad: la autopista Buenos Aires- La Plata, el Puente Pueyrredón, el Puente La Noria, La Autopista Dellepiane, el Acceso Oeste, el Puente Saavedra, la Avenida General Paz y Ruta 3. Además, del Obelisco porteño y la zona del Ministerio de Desarrollo Social.

Desde el Polo Obrero informan que hace más de un mes presentaron el programa de Empleo Genuino y aún no obtuvieron respuesta de parte del Ministro de Desarrollo Social, Juan Horacio Zabaleta.

¿Qué se busca con la medida?

El objetivo de dicha propuesta está destinada a la "construcción de vivienda, obra pública, cuidado del medio ambiente, reconocimiento de las tareas de cuidado y líneas para enfrentar la violencia de género, que fue elaborado por el conjunto de las organizaciones piqueteras que luchamos en los barrios y conocemos sus problemáticas, y que permitiría el trabajo genuino para un millón de personas, con un listado de más de cien mil trabajadoras y trabajadores con oficios".

"Nos enteramos por los medios, que el gobierno vuelve a la vieja fórmula de anunciar el cambio de planes sociales por ‘trabajo'. Lamentablemente ya hemos escuchado gobiernos tras gobierno esta fórmula vacía de contenido, porque no tiene un correlato con la situación económica", informaron desde el comunicado firmado por los organizadores del "piquetazo" y sostiene que: "La apertura de nuevas fuentes de trabajo, las fábricas y la inversión pública, deberían ser el correlato de estos anuncios para creer que sean ciertos, no la frase de ocasión de ‘cambiar planes por trabajo'". Además, agregaron que: "El trabajo genuino surgirá del desarrollo de planes económicos, que no estén al servicio de los subsidios a los capitalistas, al pago de la deuda y el FMI".

Otros cortes en el país

En la provincia de Buenos Aires también hay previsto bloqueos en la Ruta 88, en Mar del Plata, en la Avenida 59, en Necochea; frente a la municipalidad de Pergamino; en Olavarría en la Avenida Rivadavia, frente al municipio; en Tandil, frente a la secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, entre otros puntos.

También habrá movilizaciones y cortes en Corrientes, Entre Ríos, Río Negro, Santa Cruz, Formosa, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Tierra del Fuego, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Misiones y Neuquén.