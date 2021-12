"Twitter es servicio" es una de las frases más utilizadas en la red social del pajarito cuando los usuarios realizan alguna consulta o comparten su conocimiento sobre algún tema de interés. Además de las desopilantes historias que se viralizan, también hay lugar para publicaciones que alegran el día, como la que realizó una ex participante de Bake Off Argentina.

Paula, conocida en Twitter por vender sus tortas, escribió un hilo en la red social para contar los beneficios a los que se puede acceder por cumplir años, ya sea el mismo día o durante el mes en el que cae. Esta información no tardó en viralizarse.

"Hilo de cosas gratis que podes conseguir en el mes o día de tu cumple", inicia el hilo que escribió @paubakeoff

Uno de los primeros datos que compartió es que Pizzerías La Continental le regala a los clientes el día de su cumpleaños "una grande de muzza", para acceder a esta promoción deben realizar un "pedido mínimo". Paula contó que ella siempre se pide "una chica de anchoas".

El hilo de Twitter que se volvió viral.

Además de lugares gastronómicos, Paula también compartió promociones de otros rubros como el estético, para quienes tengan ganas de tomarse el día y darse un mimo con una "depilación definitiva" o "un body up pro".

Hay una promoción en una estética.

Para quienes disfrutan de los productos de cafetería o son amantes de la cerveza también cuentan con opciones gratis para festejar su cumpleaños. El Hard Rock Café le regala a sus cliente un plato principal con la compra de otros y para acceder a esta oferta hay que descargar la aplicación Hard Rock Rewards.

En Starbucks se puede acceder a una "bebida gratis" en el mes del cumpleaños, para esto se debe "sacar la tarjeta de Starbucks Rewards", una oferta similar es la de Café Martínez, en donde se regala una bebida con la compra de otra.

Algunas cafeterías ofrecen promociones.

El hilo que inició Paula ya cuenta con más de 22 mil me gustas y casi 2500 retuits. La ex Bake Off Argentina recibió cientos de respuestas de usuariuos que no tardaron en citar @RecuerdameBot para hacer uso de los beneficios por cumplir años.

A pocos días de finalizar el 2021 muchos se lamentaron por no conocer estos beneficios antes y harán uso de ellos en 2022. Sin dudas Twitter es servicio y muchos lo han comprobado luego del hilo de Paula.