Hay preocupación en la ciudad de Buenos Aires por cinco casos de personas residentes que fueron identificadas con la variante Delta de coronavirus sin que se haya podido establecer ningún tipo de nexo con algún viajero.

"Hasta el viernes 13 de agosto, en Argentina han sido identificados 130 casos de variante Delta de SARS-CoV-2 confirmados por laboratorio, de los cuales 125 corresponden a casos importados o relacionados con la importación (100 a viajeros internacionales y 25 a personas relacionadas con dichos viajeros -contactos estrechos o contactos de sus contactos); y 5 casos no relacionados a la importación (residentes en la Ciudad de Buenos Aires)", indicó el documento emitido por el Ministerio de Salud.

Por lo detallado en el informe técnico sobre la vigilancia de las nuevas variantes en referencia a esos cinco casos, "cuatro de ellos no tienen relación entre sí, no presentan antecedentes de viaje ni se ha podido establecer un nexo con un viajero internacional y 1 corresponde a un caso asociado con uno de ellos y que fue identificado como producto de la investigación epidemiológica".