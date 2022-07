Crónica sigue eligiendo el mismo camino que lo marcó a fuego desde su fundación: estar firme junto al pueblo. Y hoy el lema se encuentra más vigente que nunca.

Sin posicionarnos de un lado u otro de la grieta, preferimos quedarnos cerca de la gente: desde el jubilado que no llega a fin de mes o los aumentos insoportables que castigan los bolsillos hasta las injusticias más extremas que solo Crónica se anima a mostrar. Y no es solo contar historias, sino también tender puentes para resolver los problemas urgentes de una sociedad que no la está pasando bien.

El histórico edificio de Garay y Azopardo funciona como base de operaciones para la gestación de la noticia. Allí conviven el diario, la web y la TV. Desde temprano, fotógrafos avezados y cronistas ansiosos por traer primicias salen en busca de la mejor información.

Crónica siempre refleja hechos que resuenan en el sentir popular.

A pesar de los avances tecnológicos, el ADN de Crónica no se negocia. Hace 59 años que nuestro diario mantiene su vigencia: a las secciones preferidas que el público ya eligió se suman otros nuevos suplementos pensados para toda la familia.

El fútbol dice siempre “presente” en el suple "Abrazo de Gol", uno de los más completos del mercado. “Crónica” es el único medio que cubre todas las categorías del Ascenso y hasta con un suple especial los sábados. Y otra fi ja son el turf y la lotería. Solo como Crónica lo puede mostrar y sinónimo de fidelidad a nuestros lectores a lo largo del tiempo. Como lo indica su historia, el policial continúa bien arriba entre las preferencias. También el mundo del espectáculo, con todos los chimentos en la histórica sección "La Pavada", de la contratapa.

En definitiva, y cerca de cumplir los 60 años, nos sentimos con el pecho inflado por el respaldo de nuestros queridos y fi eles lectores, quienes siempre nos acompañan, incluso durante la pandemia y a pesar de los problemas económicos que castigan frecuentemente al país. Su esfuerzo y su lealtad nos obligan a seguir creciendo para entregarles día tras día un producto con la mejor calidad informativa.

Por M. K.