Luego de la inesperada mención que le hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner, L-Gante no tardó en convertirse en uno de los músicos argentinos más populares del momento, capturando la atención de la audiencia con su música y estilo. Con la fama y las giras, sin embargo, al cantante también le llegaron múltiples ofertas de marcas de todo tipo, pero hay una en particular que el cumbiero se niega a aceptar.

La revelación llegó cuando Elián Valenzuela -su nombre fuera de los escenarios- visitó a Jey Mammón en una nueva edición de "Los Mammones". La conversación comenzó cuando el conductor le preguntó a su invitado si creía que Ricky Martin se había retocado la cara, rumores iniciados luego de su aparición en una reciente entrevista.

Aprovechando el tema, Jey le preguntó a L-Gante si alguna vez consideró arreglarse algo. Fue entonces que el joven artista reveló haber recibido sugerencias para "mejorar" cierta parte de su apariencia: "No, hasta a mí me dicen '¿Querés arreglarte los dientes?'. Eso es lo que más me dicen, pero yo les dije que no", se sinceró Valenzuela.

"No, si así garpa" rescató el conductor del ciclo, resaltando el rol que cumple la apariencia del cumbiero en su presentación. "Así somos", afirmó el cantante, para continuar respondiendo las preguntas de la rápida entrevista ping pong que ya es tradición en el ciclo de entretenimiento.

L-Gante habló de su relación con la política, y confesó que le ofrecieron ser candidato

Durante el encuentro televisado del martes, L-Gante habló de su música, su recién nacida, su relación con los jóvenes y su próximo tatuaje, pero lo más contundente fueron sus opiniones y reflexiones sobre la política.

En un momento de reflexión, Jey Mammón le preguntó al joven de 22 años sobre sus acciones solidarias, y el bajo perfil que maneja a la hora de ayudar en su comunidad. "La verdad, no quiero que nada se parezca a lo que es una campaña o partido político, yo con eso no tengo nada que ver. La gente hoy en día está muy conectada, muy viva. Los pibes ya no compran con la competencia del chamuyo hasta el momento de votar", explicó Valenzuela.

Desligándose de la política, el cumbiero confesó que muchos partidos políticos mostraron interés en incorporarlo a sus listas: "Yo le sirvo a muchos, la sinceridad es así. Pero yo dejo en claro que a mí no me da miedo pisar en ningún lado, yo voy al frente con quien sea", afirmó.

Cuando Jey le preguntó si alguien le había ofrecido ser candidato, L-Gante contestó con franqueza: "La gente la flasheó. Me dicen, pero yo soy un pibe de barrio, los políticos son políticos. Más que presentar mis ideales, decirles que reaccionen, no se puede hacer", resaltó.