En las últimas horas, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires controlará cada dos meses meses la regularidad escolar de los hijos e hijas de las personas que perciben la ayuda social correspondiente al programa Ciudadanía Porteña por lo que, en función de eso, determinará si esas familias continuarán recibiendo el 100% de la ayuda social o si le restan el monto que perciben dentro de ese beneficio en concepto de "adicional por hijo".



De esa manera lo precisó esta mañana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al anunciar nuevos requisitos para sostener la continuidad de este programa con el que llegan, según indicó, a 40.000 familias beneficiarias en el distrito, con un universo de 23.686 niños y niñas involucrados.

"A partir de esto también, y la política social tiene que promoverlo", argumentó el jefe de Gobierno porteño en el marco de la presentación.Acompañado por las ministras de Educación,, y de Desarrollo Humano,, y el jefe de Gabinete, Rodríguez Larreta anunció esta mañana desde la sede de la cartera de Educación porteña -ubicada en el Barrio 31 de Retiro- queEn este sentido, explicó que, desde ahora,, indicó que esta evaluación de regularidad será cada dos meses y que nunca se van a poder superar las 25 faltas totales para seguir conservando esta condición.

El programa abarca a a 40.000 familias beneficiarias en el distrito, con un universo de 23.686 niños y niñas involucrados.



Así, anunció que, "quienes no manden a sus hijos a la escuela van a dejar de percibir el adicional por hijo del programa Ciudadanía Porteña, que hoy asiste a más de 40.000 hogares en situación de pobreza e indigencia".



Rodríguez Larreta informó que dentro de este universo de beneficiarios de esta ayuda social hay 23.686 chicos "que tienen que ir todos los días a la escuela para que los padres cobren ese adicional".



Los avisos comenzarán en septiembre

"Desde septiembre vamos a notificar a las familias que tengan irregularidades en la asistencia de sus hijos y ese proceso lo vamos a repetir cada tres meses, no vamos a esperar a fin de año", precisó.



Asimismo, dijo que el Gobierno porteño contactará a cada familia que tenga problemas para enviar a sus chicos a la escuela para regularizar la situación y ver cuál es el motivo de la inasistencia.



"Ahora bien, si después de contactarlos la situación no cambia y los chicos siguen sin ir a clases, después de tres meses de dará de baja el componente adicional, y, si a los seis meses tampoco se reincorpora, (el alumno o la alumna) se va a suspender la totalidad del plan", afirmó Rodríguez Larreta.



Expresó, asimismo, que "si incluso después de la baja (del beneficio social) los chicos vuelven a la escuela se recupera la asistencia y se recupera el plan (social)".



Tras los anuncios, y al responder preguntas a la prensa, la ministra Acuña estimó en 30% el porcentaje de alumnos porteños que no asisten a clases, y precisó que la medición se hace mediante un sistema informático que la Ciudad pone a disposición de la Nación y otros distritos.



Por último y al opinar sobre la situación económica actual,y que se necesita "un plan que no tenemos".